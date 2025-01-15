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Литва настроена против мигрантов: страна даже готова откупиться

Мир

Глава МВЛ Литвы Владислав Кондратович считает, что лучше заплатить 3,16 миллиона евро отступных, лишь бы не принимать 158 мигрантов по квоте Евросоюза.

Флаг Литвы
Фото: commons.wikimedia.org by Ted, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Литвы

Он уточнил, что этот вопрос нужно согласовать с минфином страны.

"Самое безопасное для Литвы, понятно, заплатить эти деньги, но тут мы поговорим с министром финансов и посмотрим", — заявил министр в эфире радио LRT.

По его словам, в случае приема мигрантов по квоте эти деньги все равно "пришлось бы инвестировать в их интеграцию и уход за ними". Но отказ от этих мигрантов — безопасность, которая тоже может иметь цену. Так министр высказался за то, чтобы "заплатить другой стране, которая готова принять мигрантов", сообщает РИА Новости.

Уточнения

Мигра́ция населе́ния (лат. migratio — переселение), также устаревшее отхо́дничество — переселение людей из одного региона (государства) в другой, в ряде случаев большими группами и на большие расстояния.
 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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