K-pop, лапша и политика: репортаж с места ареста Юн Сок Ёля

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Арест президента Юн Сок Ёля стал одним из самых драматических событий в истории Южной Кореи. Полиция, подготовленная к возможным противостояниям, успешно провела операцию по задержанию лидера, который на протяжении 43 дней удерживался в своей резиденции под защитой верных ему сил.

Фото: commons.wikimedia.org by Valentin Janiaut, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Южной Кореи

В этом тексте мы рассмотрим, как развивались события в ту напряженную ночь и утро.

Полиция была лучше подготовлена, чем во время первой попытки ареста две недели назад. К 4:30 утра улицы вокруг резиденции Юна на холме были забиты полицейскими и протестующими. Дороги были полностью перекрыты, и тысячи стражей порядка занимали свои позиции морозным зимним утром. Сотни сторонников Юна агрессивно скандировали, размахивая красными сигнальными палочками и американскими флагами.

За несколькими полицейскими кордонами, установленными для обеспечения безопасности, небольшая группа демонстрантов, выступающих против Юна, заняла позиции ближе всего к воротам. Были установлены прилавки с чаем и лапшой быстрого приготовления, чтобы угостить обе стороны политического конфликта.

Баннеры на английском и корейском языках, которые держали сторонники Юна, гласили: "Остановите это". Это было отсылкой к необоснованным заявлениям о вмешательстве в выборы, использованным для оправдания военного положения. В то же время раздавались крики "Арестуйте его сейчас же!" со стороны противников президента.

Когда рассвело и температура немного повысилась, настроение в лагере противников Юна стало почти праздничным. Они пели, танцевали и транслировали сцены с разных ракурсов, когда началась операция по аресту президента, которому был объявлен импичмент. В воздухе витало ощущение неизбежности.

Следователи пришли подготовленными. На кадрах, показанных по телевидению, видно, как они взбирались по стенам комплекса с помощью лестниц. Сообщается, что другие подошли к дому по горным тропам позади него. Внутри здания произошли столкновения с сотрудниками службы безопасности, и по меньшей мере один человек был ранен и эвакуирован медиками.

Оппозиционный депутат Хан Чан Мин отметил, что сотрудники службы безопасности реагировали менее агрессивно, чем ожидалось. "Полиция продолжает работу, пытаясь добиться максимального сотрудничества", — сказал он. Стали появляться заголовки о том, что оборона комплекса постепенно рушится.

Примерно в 10:30 утра полиция внезапно перекрыла дороги. Появилась и уехала колонна машин. Через несколько мгновений толпа сторонников импичмента взорвалась ликованием: "Они его поймали!" Через минуту полицейские кордоны внезапно исчезли, а главные ворота комплекса распахнулись.

Сотни следователей и полицейских хлынули наружу, как река. Из оцепленной зоны ликующие протестующие кричали уходящим полицейским: "Большое вам спасибо!" и "Вы отлично поработали!". Затем они вернулись, чтобы отпраздновать это событие под звуки K-pop.

С другой стороны, сторонники Юна стояли в ошеломлённом молчании. Некоторые плакали. "Как такое возможно?" — причитала одна женщина. Другой мужчина, явно расстроенный, злобно выругался в толпу: "Вы сказали, что защитите его, но что вы сделали?"

За несколько минут до своего ареста Юн опубликовал ещё одно вызывающее сообщение. Он заявил, что, как президент, который должен защищать конституцию и правовую систему Республики Корея, он подчиняется этим незаконным и недействительным процедурам, но это не значит, что он их принимает. Он делает это только для того, чтобы предотвратить кровопролитие.

Теперь он стал первым действующим президентом Южной Кореи, которого арестовали. Это серьёзное падение для лидера, который всего несколько недель назад пытался установить военное правление в своей стране.

Утренние события развивались как телевизионная драма в прямом эфире, каждое событие транслировалось по нескольким новостным каналам. Когда его конвой прибыл в офис антикоррупционного агентства в Квачхоне, следователи приготовились допросить его по обвинению в мятеже, за которое может быть назначена смертная казнь.

Юн должен предстать перед судом в течение 48 часов, после чего следователи должны решить, запрашивать ли ордер на его задержание на срок до 20 дней или освободить его. Тем временем Конституционный суд продолжает рассматривать вопрос о его импичменте. Формально он всё ещё может восстановить его в должности президента.

Однако сейчас многие южнокорейцы просто переваривали те невероятные сцены, свидетелями которых они стали. Осада закончилась. Президент был взят под стражу.

Уточнения

Респу́блика Коре́я — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Ю́жная Коре́я.

