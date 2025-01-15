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Брачная тенденция: в Казахстане заявили о популярности гостевого брака

2:40
Мир

Национальный доклад о семьях Казахстана, опубликованный Казахстанским институтом общественного развития, раскрывает новые тенденции в семейных отношениях. Одним из самых необычных явлений стал так называемый "гостевой брак", а также увеличение числа браков с большой разницей в возрасте.

Флаг Казахстана
Фото: commons.wikimedia.org by Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг Казахстана

Эти изменения отражают глубокие сдвиги в общественных ценностях и поведении молодежи.

Эксперты выявили появление нового типа брака — "гостевого". Этот вид брака предполагает официальную регистрацию, но супруги живут отдельно и встречаются 2-3 раза в неделю. Такое устройство отношений не связано с конфликтами или разногласиями, а обусловлено географической удаленностью. Супруги могут проживать в разных городах или странах, либо один из них работает вахтовым методом.

Другой значимой тенденцией стало увеличение числа браков, где один из супругов значительно старше другого. Эксперты считают, что эта тенденция может стать долгосрочным трендом и оказать влияние на демографическое развитие страны. Хотя такие браки способствуют рождаемости, они также могут иметь негативные последствия для демографии, особенно если речь идет о большом количестве таких союзов.

По мнению экспертов, у молодых людей меняется отношение к семейной жизни. Приоритет отдается финансовой независимости и стабильности. Многие молодые люди стремятся получить хорошее образование, построить карьеру и обеспечить себе финансовую независимость до того, как создавать семью. Родители, в свою очередь, стараются обеспечить своих дочерей личным жильем до замужества, чтобы они могли чувствовать себя более уверенно.

Эти изменения в отношении к браку связаны с акцентом на карьеру и финансовую стабильность. Молодые люди хотят быть независимыми и обеспечить себе комфортные условия жизни перед тем, как вступать в брак. Например, родители часто покупают дом для своих дочерей, чтобы те имели собственное жилье. Это становится все более распространенной практикой. Также растет значение равноправия и равного распределения обязанностей в семье.

Новые формы браков, такие как "гостевой брак" и браки с большой разницей в возрасте, отражают изменения в обществе и ценностях молодежи. Эти тенденции могут оказать значительное влияние на демографическое развитие страны и требуют внимательного анализа для понимания их потенциальных последствий.

Уточнения

Гостевой брак — регулярные брачные отношения между не проживающими вместе партнёрами. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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