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Переговоры в Дохе: близкое перемирие и освобождение заложников в Газе

2:58
Мир

Война в Газе продолжает оставаться одной из самых острых проблем на Ближнем Востоке. Однако недавние переговоры в Дохе, где Катар выступает в роли посредника, принесли надежду на долгожданное перемирие.

Израиль
Фото: flickr.com by Zachi Evenor, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Израиль

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что готов к длительному прекращению огня, но только при условии освобождения всех похищенных. Ожидается, что решение будет принято в течение нескольких дней или часов.Представитель катарского Министерства иностранных дел сообщил, что основные спорные вопросы на переговорах были преодолены.

По его словам, стороны находятся на грани достижения соглашения. Президент США Джо Байден также подтвердил, что страны очень близки к реализации мирного плана.Нетаньяху отметил, что Израиль готов к длительному прекращению огня, если все похищенные будут освобождены. Он подчеркнул, что это вопрос дней или даже часов, и сейчас Израиль ждет ответа от ХАМАС. Премьер-министр встретился с членами семей похищенных и заверил их, что правительство сделает все возможное для скорейшего освобождения.

Министр иностранных дел Катара подтвердил, что переговоры находятся на завершающей стадии. Стороны достигли значительных договоренностей, и взаимопонимание может быть достигнуто в ближайшее время. Официальный ответ ХАМАС, который зависит от Мухаммада Синвара, брата бывшего лидера, убитого Израилем, ожидается в ближайшие часы. Израильские источники сообщают, что Синвар уже принял проект соглашения.

Переговоры были разблокированы прошлой ночью благодаря усилиям главы Моссада Барни, премьер-министра Катара Аль Тани и посланника Дональда Трампа на Ближнем Востоке Виткоффа. В Дохе также присутствовал представитель, ответственный за задержанных. Белый дом сообщил, что координировал свои действия с Трампом, а избранный президент подтвердил, что они очень близки к достижению соглашения.

Госсекретарь США Энтони Блинкен представит сегодня в своем обращении к Атлантическому совету план восстановления и управления Газой после войны. Этот план предполагает комплексные меры по обеспечению стабильности и экономического развития региона. Три официальных лица США, цитируемые изданием Axios, подтвердили, что план уже находится на финальной стадии подготовки.

Переговоры в Дохе принесли значительные успехи, и стороны находятся на грани достижения исторического перемирия. Освобождение заложников и прекращение огня могут стать важным шагом на пути к долгосрочному миру в регионе. Теперь все зависит от ответа ХАМАС и дальнейших действий международных посредников.

Уточнения

Се́ктор Га́за — территория на берегу Средиземного моря, которая де-юре является одной из двух частей частично признанного арабского государства Палестина (наряду с территорией Западного берега реки Иордан).

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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