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Америка открывает глаза: TAC обвинил Белый дом в срыве переговоров между Россией и Украиной

1:09
Мир

Американское издание The American Conservative опубликовало материал, в котором выразило мнение о том, что Соединенные Штаты несут ответственность за срыв переговорного процесса между Российской Федерацией и Украиной. Об этом сообщает издание argumenti. ru.

Здание Белого дома в Вашингтоне
Фото: flickr.com by Obama White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Здание Белого дома в Вашингтоне

В статье подчеркивается, что первые раунды диалога между представителями Киева и Москвы, проходившие в Стамбуле на начальном этапе эскалации, давали определенные основания для оптимизма относительно возможности достижения мирного урегулирования. Однако, по утверждению авторов публикации, именно действия Вашингтона и его союзников стали серьезным препятствием для дальнейшего продвижения этих консультаций.

Ранее на этой неделе глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сообщил, что российская сторона ожидает от будущей администрации Белого дома во главе с Дональдом Трампом предметных предложений, касающихся ситуации на Украине. Напомним, что Россия проводит специальную военную операцию с 24 февраля 2022 года.

Уточнения

Бе́лый дом — официальная резиденция президента США, а также один из символов Соединённых Штатов и одно из самых известных зданий в мире.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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