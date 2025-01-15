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Мошенник выдавал себя за Брэда Питта: как француженка повелась на уловку афериста и развелась с мужем?

0:57
Мир

Жительница Франции бросила своего супруга-миллионера ради афериста, который выдал себя за известного голливудского актёра Брэда Питта.

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Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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53-летняя Анна познакомилась с "Брэдом Питтом" в соцсетях. Она так сильно влюбилась в псевдоактёра, что даже развелась с мужем. Когда она наконец была в предвкушении встречи с актером, случилась беда — "Питт" оказался в больнице с онкологией, пишет KP. RU.

А лечиться ему было якобы не на что — все деньги ушли на бракоразводный процесс с Анджелиной Джоли. Именно такую историю придумал аферист.

Француженка поверила. Она выслала любимому все, что получила при разводе с мужем — порядка 84 миллионов рублей.

В итоге "Питт" излечился, но пропал. Теперь лечится Анна. Французские врачи пытаются ее вытащить из тяжелой депрессии.

Уточнения

Уи́льям Брэ́дли Питт (англ. William Bradley Pitt; род. 18 декабря 1963, Шони, Оклахома, США) — американский актёр и кинопродюсер. 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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