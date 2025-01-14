На Кавказе и на Украине: где могут случиться землетрясения в ближайшее время?

Сейсмолог Фрэнк Хугербитс рассказал, где в ближайшее время могут произойти землетрясения.
Он сообщил на SSGEOS о возможном землетрясении "по одному из разломов, расположенных у Турции, в Украине, на Кавказе, в Крыму и Краснодарском крае России". Оно может реализоваться толчком с магнитудой до 6-7 в ближайшее время, пишет KP. RU.
Сейсмолог прогнозирует сейсмической активности благодаря своей методике, анализируя расположение тел Солнечной системы.
Ранее Хугербитс предсказал разрушительное землетрясение в Турции и недавнее землетрясение в Китае.
Землетрясе́ние — подземные толчки и колебания земной поверхности, сдвиг тектонических плит.
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