Европейских свиней не пустят в Россию: Россельхознадзор предупредил о запрете

В Россельхознадзоре предупредили, что из-за вспышки ящура в Германии поставки племенных свиней из Европы в Россию невозможны.
Еще РФ присоединилось к ограничениям Белоруссии по поставкам животноводческой продукции из Германии.
Германии 9 января 2025 года уведомила Всемирную организацию здоровья животных о регистрации первой с 1988 года вспышки ящура в стране, пишет РИА Новости.
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