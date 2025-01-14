Европейских свиней не пустят в Россию: Россельхознадзор предупредил о запрете

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В Россельхознадзоре предупредили, что из-за вспышки ящура в Германии поставки племенных свиней из Европы в Россию невозможны.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Поросята на ферме

Еще РФ присоединилось к ограничениям Белоруссии по поставкам животноводческой продукции из Германии.

Германии 9 января 2025 года уведомила Всемирную организацию здоровья животных о регистрации первой с 1988 года вспышки ящура в стране, пишет РИА Новости.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.



