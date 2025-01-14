Продолжение войны: избранный президент США продолжит войну против России

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Политолог Ростислав Ищенко, в беседе ресурсом "Военное дело", поделился своим мнением относительно предстоящей инаугурации Дональда Трампа, который должен стать 47-м президентом Соединенных Штатов.

Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дональд Трамп

Эксперт заявил, что не возлагает никаких надежд на это событие. По его словам, ему совершенно безразлично, займет ли Трамп президентский пост или нет, поскольку, кто бы ни руководил Америкой, существенных изменений во взаимоотношениях с Россией не произойдет.

Ищенко аргументирует свою позицию тем, что, по его наблюдениям, вся политическая активность Трампа, как до, так и после выборов, на протяжении как минимум полугода, свидетельствует об этом. Все предложения, выдвигаемые Трампом, кардинально расходятся с российской концепцией устройства мира после завершения текущего конфликта.

Политолог задается вопросом, что могло бы измениться после 20 января, даты инаугурации Дональда Трампа, если Россия не собирается заключать мир на условиях, предлагаемых Трампом, а сам Трамп не готов рассматривать возможность заключения мира на российских условиях.

Он напомнил, что Россия выражала готовность к диалогу с Соединенными Штатами еще во времена президентства Джорджа Буша-младшего. Впервые о своей готовности к диалогу с западными странами Россия заявила на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году, обозначив при этом волнующие ее вопросы.

Ищенко отметил, что Россия тогда не только декларировала готовность к диалогу и озвучивала свои пожелания, но и выражала готовность к разумному компромиссу. Однако, по его словам, реакцией на это были насмешки на конференции, затем неудачная попытка включить Украину и Грузию в план действий по подготовке к членству в НАТО, а впоследствии — агрессия Михаила Саакашвили против Южной Осетии в 2008 году.

Политолог подчеркивает, что Россия и в настоящее время открыта для компромисса, но условия этого компромисса претерпели изменения. Компромисс, который был возможен в 2007 году, был бы значительно более выгоден для США, чем тот, который возможен сейчас.

По словам Ищенко, США отвергли компромисс 2007 года, и их нынешняя официальная позиция мало чем отличается от той, которую они занимали тогда. Эта позиция, как утверждает аналитик, сводится к требованию признать американское доминирование, подчиниться США и выстраивать отношения с другими странами в соответствии с их указаниями. В 2007 году Россию такая позиция не устроила. В конце декабря 2021 года, как напоминает Ищенко, был выдвинут так называемый "ультиматум Путина", в котором Россия изложила свои условия мирного урегулирования и заявила, что в случае их непринятия будет вынуждена прибегнуть к иным мерам. Эти меры были реализованы в феврале 2022 года, когда начались боевые действия на территории Украины.

Ростислав Ищенко отметил, что уже спустя полгода ни у кого в мире, включая страны Запада, не осталось сомнений в том, что это не конфликт между Россией и Украиной, а противостояние коллективного Запада и России.

Эксперт обращает внимание на последовательную и целенаправленную политику Запада, в которую, по его мнению, органично вписался первый президентский срок Дональда Трампа (с 20 января 2017 года по 20 января 2021 года). Именно в этот период, как утверждает Ищенко, Трамп ввел против России наиболее жесткие санкционные меры и открыто этим гордился. Он подчеркивает, что именно при Трампе были введены по-настоящему серьезные санкции, в то время как санкции администрации Обамы были скорее символическими. В связи с этим эксперт не видит причин, по которым ситуация могла бы измениться в настоящее время.

Ищенко заключает, что на сегодняшний день ни Запад, ни Россия не достигли своих целей в конфликте, и поэтому он будет продолжаться.

По мнению политолога, цели России предельно ясны — обеспечение безопасности страны на уровне 1997 года. Цели Запада, по его словам, также очевидны — восстановление абсолютной гегемонии Соединенных Штатов. Ищенко считает, что до тех пор, пока не будет достигнута хотя бы видимость реализации этих целей, ни одна из сторон не сможет остановить конфликт.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й президент США (2017—2021) и избранный президент США.

