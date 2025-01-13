Французы случайно раскрыли секретные данные о базе подлодок

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Во Франции случайно произошла утечка данных о секретной базе атомных подлодок.

Фото: ID:DNSC8506050 by Service Depicted: Navy Camera Operator: PHCS R. L. LAWSON, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Атомная подводная лодка USS Plunger

Издание Le Monde пишет, что моряки ВМС Франции случайно рассекретили сведения о дежурстве атомных подводных лодок со стратегическим ядерным вооружением, используя фитнес-приложение Strava.

Это произошло из-за описания записей тренировок, которые военные публиковали под своими именами и оставляли профили открытыми для просмотра.

Таким образом любой человек мог узнать о распорядке военной базы и графике дежурств субмарин.

Уточнения

Подво́дная ло́дка (ПЛ) (подло́дка, субмари́на) — класс судов и кораблей, способных погружаться и длительное время действовать в подводном положении.

