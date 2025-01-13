Стратегическая важность и национальная политика: Гренландия выступает за независимость

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Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде в общении с журналистами ясно дал понять, что жители острова не стремятся ни к интеграции с Данией, ни к вхождению в состав Соединенных Штатов.

Фото: commons.wikimedia.org by Ville Miettinen from Helsinki, Finland, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Гренландия

Ранее избранный президент США Дональд Трамп в начале января высказал мнение о том, что Гренландия должна стать частью его страны, подчеркнув ее значимость для обеспечения национальной безопасности и защиты "свободного мира", особенно в контексте растущего влияния Китая и России в арктическом регионе.

В ответ на это заявление, Муте Эгеде категорически заявил, что остров не является и никогда не станет предметом купли-продажи. Примечательно, что Трамп не стал давать гарантий относительно отказа от использования военной силы для установления контроля над территорией Гренландии.

В конце прошлого года Трамп назвал владение Гренландией "абсолютной необходимостью" для Соединенных Штатов, комментируя свое решение о назначении новым американским послом в Дании Кена Хауэри, имеющего опыт работы послом в Швеции и предпринимателя.

Исторически Гренландия до 1953 года имела статус датской колонии. В настоящее время остров сохраняет свою принадлежность к Королевству Дания, однако в 2009 году получил расширенную автономию, включающую возможность самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики. Напомним, что в 2019 году в средствах массовой информации уже появлялись сообщения о том, что Дональд Трамп рассматривал возможность приобретения Гренландии.

Уточнения

Гренла́ндия — крупнейший на Земле остров. Расположен на северо-востоке Северной Америки, а потому, с точки зрения физической географии, относится к ней.

