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Закрыть глаза: советник по нацбезопасности США рад, что Америка не ведет войны с другими странами

1:54
Мир

Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан в своем интервью изданию Bloomberg поделился мнением о том, что отсутствие военных конфликтов с участием США является его наибольшим достижением за время пребывания на этом посту.

ЦРУ
Фото: dvidshub.net by Трейси Смит, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ЦРУ

В контексте своих главных достижений на занимаемой должности Салливан отметил отсутствие состояния войны для Соединенных Штатов, подчеркнув тем самым приоритетность мирного урегулирования в международной политике.

Чиновник также выразил уверенность в том, что администрация действующего президента Джо Байдена передаст команде будущего главы государства Дональда Трампа страну в более благоприятном положении, нежели то, в котором она находилась четыре года назад. Салливан, анализируя текущую ситуацию в мире, включающую геополитические вызовы, технологические изменения и вопросы энергетической безопасности, заявил, что, если бы он сейчас вступал в должность, оценил бы полученное наследство как "гораздо лучшее" по сравнению с тем, что досталось ему ранее.

Впоследствии, в тот же день, президент Байден планирует выступить с итоговой речью, посвященной внешней политике его администрации.

Примечательно, что, несмотря на оптимистичные заявления представителей американского правительства, ряд средств массовой информации в Соединенных Штатах придерживаются иной точки зрения, характеризуя международный курс Вашингтона как неудачный.

В частности, газета Wall Street Journal ранее писала о том, что Байден передает своему преемнику мир, погруженный в хаос, представляющий большую опасность и меньшую выгоду для американских интересов, чем тот, который он унаследовал от предыдущего президента Трампа.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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