Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан в своем интервью изданию Bloomberg поделился мнением о том, что отсутствие военных конфликтов с участием США является его наибольшим достижением за время пребывания на этом посту.
В контексте своих главных достижений на занимаемой должности Салливан отметил отсутствие состояния войны для Соединенных Штатов, подчеркнув тем самым приоритетность мирного урегулирования в международной политике.
Чиновник также выразил уверенность в том, что администрация действующего президента Джо Байдена передаст команде будущего главы государства Дональда Трампа страну в более благоприятном положении, нежели то, в котором она находилась четыре года назад. Салливан, анализируя текущую ситуацию в мире, включающую геополитические вызовы, технологические изменения и вопросы энергетической безопасности, заявил, что, если бы он сейчас вступал в должность, оценил бы полученное наследство как "гораздо лучшее" по сравнению с тем, что досталось ему ранее.
Впоследствии, в тот же день, президент Байден планирует выступить с итоговой речью, посвященной внешней политике его администрации.
Примечательно, что, несмотря на оптимистичные заявления представителей американского правительства, ряд средств массовой информации в Соединенных Штатах придерживаются иной точки зрения, характеризуя международный курс Вашингтона как неудачный.
В частности, газета Wall Street Journal ранее писала о том, что Байден передает своему преемнику мир, погруженный в хаос, представляющий большую опасность и меньшую выгоду для американских интересов, чем тот, который он унаследовал от предыдущего президента Трампа.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В России с 1 февраля 2025 года возможна дополнительная индексация пенсий в случае, если уровень инфляции превысит прогнозируемые показатели.