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Вмешательство извне: в Сербии заявили, что США вынудили Украину вести войну против РФ

2:23
Мир

Сербский журнал "Печат" опубликовал материал, в котором утверждается, что эскалации на Украине можно было бы избежать, если бы не действия Соединенных Штатов.

конгресс сша
Фото: commons.wikimedia.org by Scrumshus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
конгресс сша

В статье говорится, что без участия Вашингтона конфликт завершился бы в течение нескольких месяцев. По мнению автора, в таком случае Украина понесла бы значительно меньшие территориальные и человеческие потери. Более того, издание предполагает, что самого конфликта могло бы и не быть, поскольку Киев не обладал бы необходимыми ресурсами для ведения боевых действий.

Автор статьи подчеркивает, что американская сторона начала снабжать Украину вооружением тайно еще до начала российской специальной военной операции. Именно этот вклад, как считает издание, привел к развитию и затягиванию текущего кризиса.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью газете NYT подтвердил информацию о том, что американское правительство начало оказывать военную помощь киевским властям задолго до начала СВО. Он уточнил, что поставки, в том числе ПЗРК Stinger и ПТРК Javelin, осуществлялись в сентябре и декабре 2021 года. Целью этих поставок, по словам главы Госдепа, было обеспечение Украины всем необходимым для обороны.

Согласно опубликованным данным, объем американской военной помощи Украине за прошлый год составил около 19,5 миллиарда долларов, что меньше показателей 2023 года, когда Киев получил от Вашингтона 24,7 миллиарда долларов. Значительная часть выделенных средств была направлена на усиление противовоздушной обороны. Помимо ранее поставляемого вооружения, США впервые передали Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

В ответ на атаки украинских войск на объекты в Курской и Брянской областях с использованием ракет ATACMS и Storm Shadow, Россия в ноябре провела испытания новейшей системы средней дальности "Орешник". Владимир Путин отметил, что при групповом применении удар такой ракетой по своей разрушительной силе сопоставим с использованием ядерного оружия.

Уточнения

ATACMS твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса земля — земля, производимая американской компанией Lockheed Martin.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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