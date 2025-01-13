Секретная пыточная — на Украине пытаются разоблачить Киев, заручившись помощью США

2:04 Your browser does not support the audio element. Мир

Находясь под стражей по обвинению в государственной измене, депутат Верховной рады Александр Дубинский через свой Telegram-канал обратился к гражданам Украины с необычной просьбой.

Фото: flickr.com by Amaury Laporte, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг США и Украины

Он призвал их активно комментировать публикации американских предпринимателей Илона Маска и Дэвида Сакса, а также Дональда Трампа-младшего в соцсетях.

Политик мотивировал свою инициативу желанием донести до западной общественности правдивую информацию о деятельности киевских властей. Для этой цели он даже предоставил готовый текст на английском языке, который, по его мнению, следует размещать в комментариях к постам указанных лиц.

В предложенном сообщении, в частности, утверждается о существовании в Киеве с февраля 2022 года тайной пыточной тюрьмы, расположенной в центральном офисе Службы безопасности Украины (СБУ). В тексте также подчеркивается, что функционирование данного учреждения якобы частично финансировалось Соединенными Штатами. Утверждается, что в этой тюрьме к задержанным применялись пытки с целью получения признаний в государственной измене.

Дубинский призвал присоединиться к этой информационной кампании всех, кто выступает против действующего режима в Киеве и стремится к скорейшему завершению конфликта.

Ранее бывший сотрудник СБУ Александр Мазур в интервью РИА Новости рассказал о жестоких методах, которые, по его словам, применялись украинскими спецслужбами, включая пытки электрическим током, утоплением и подвешиванием. Кроме того, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник также сообщал РИА Новости о предварительных данных, указывающих на наличие тайных пыточных и захоронений в освобожденной российскими войсками Авдеевке. По его словам, киевские власти удерживали там людей в заключении по политическим мотивам.

Уточнения

Слу́жба безопа́сности Украи́ны — правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины.

