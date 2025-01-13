Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тонкие волосы? Простые способы вернуть объем и здоровье
Лучшие методы борьбы с шерстью и пятнами в доме
Стань мощным как Рокки Бальбоа: упражнение для настоящих мужчин на верх тела
Закрыть глаза: советник по нацбезопасности США рад, что Америка не ведет войны с другими странами
Яна Рудковская рассказала историю своего знакомства с Евгением Плющенко
Приняли неизбежное: в США заявили, что Украина признала провал в Курской области
Вмешательство извне: в Сербии заявили, что США вынудили Украину вести войну против РФ
Увеличить расходы: Марк Рютте заяви о необходимости финансирования НАТО
Избегая войны: США меняют отношениями с Китаем

Секретная пыточная — на Украине пытаются разоблачить Киев, заручившись помощью США

2:04
Мир

Находясь под стражей по обвинению в государственной измене, депутат Верховной рады Александр Дубинский через свой Telegram-канал обратился к гражданам Украины с необычной просьбой.

Флаг США и Украины
Фото: flickr.com by Amaury Laporte, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг США и Украины

Он призвал их активно комментировать публикации американских предпринимателей Илона Маска и Дэвида Сакса, а также Дональда Трампа-младшего в соцсетях.

Политик мотивировал свою инициативу желанием донести до западной общественности правдивую информацию о деятельности киевских властей. Для этой цели он даже предоставил готовый текст на английском языке, который, по его мнению, следует размещать в комментариях к постам указанных лиц.

В предложенном сообщении, в частности, утверждается о существовании в Киеве с февраля 2022 года тайной пыточной тюрьмы, расположенной в центральном офисе Службы безопасности Украины (СБУ). В тексте также подчеркивается, что функционирование данного учреждения якобы частично финансировалось Соединенными Штатами. Утверждается, что в этой тюрьме к задержанным применялись пытки с целью получения признаний в государственной измене.

Дубинский призвал присоединиться к этой информационной кампании всех, кто выступает против действующего режима в Киеве и стремится к скорейшему завершению конфликта.

Ранее бывший сотрудник СБУ Александр Мазур в интервью РИА Новости рассказал о жестоких методах, которые, по его словам, применялись украинскими спецслужбами, включая пытки электрическим током, утоплением и подвешиванием. Кроме того, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник также сообщал РИА Новости о предварительных данных, указывающих на наличие тайных пыточных и захоронений в освобожденной российскими войсками Авдеевке. По его словам, киевские власти удерживали там людей в заключении по политическим мотивам.

Уточнения

Слу́жба безопа́сности Украи́ны — правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Нужно ли ждать, пока пешеход покинет переход? Разбираемся в правилах
Авто
Нужно ли ждать, пока пешеход покинет переход? Разбираемся в правилах Аудио 
Эксперт объяснил, почему оставлять ключ в двери на ночь — необходимая мера
Недвижимость
Эксперт объяснил, почему оставлять ключ в двери на ночь — необходимая мера Аудио 
Популярное
С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации

В России с 1 февраля 2025 года возможна дополнительная индексация пенсий в случае, если уровень инфляции превысит прогнозируемые показатели.

С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации
Научные объяснения: почему долгожители не являются примерами для подражания
Научные объяснения: почему долгожители не являются примерами для подражания
Что не любит морковь? Ошибки, из-за которых можно потерять урожай
На сколько подешевеет недвижимость в России? Ожидаемые изменения на рынке
Правительство РФ обратило внимание на экологическую катастрофу в Тамани и Крыму Любовь Степушова Нагатинская набережная: новый центр притяжения для жителей и туристов Игорь Буккер Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин
Живая изгородь своими руками: три идеальных растения для дачи
Аккумулятор перестал держать заряд: узнайте, что делать
Лучшие сорта томатов для 2025 года: топ-5 для вашего сада»
Лучшие сорта томатов для 2025 года: топ-5 для вашего сада»
Последние материалы
Секретная пыточная — на Украине пытаются разоблачить Киев, заручившись помощью США
Увеличить расходы: Марк Рютте заяви о необходимости финансирования НАТО
Избегая войны: США меняют отношениями с Китаем
Узнайте, как спасти абрикос от засыхания
Идеальный крыжовник: сорта без шипов для вашего сада
Маникюр 2025 года: 5 оттенков, которые не выйдут из моды
Переход под протекторат: Молдавия хочет больше сотрудничества с США
Компот или узвар: что подать к семейному ужину
Вынужденный шаг: в США заявили о необходимости снизить призывной возраст на Украине
10 археологических находок Карелии, которые поражают воображение
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.