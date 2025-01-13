Находясь под стражей по обвинению в государственной измене, депутат Верховной рады Александр Дубинский через свой Telegram-канал обратился к гражданам Украины с необычной просьбой.
Он призвал их активно комментировать публикации американских предпринимателей Илона Маска и Дэвида Сакса, а также Дональда Трампа-младшего в соцсетях.
Политик мотивировал свою инициативу желанием донести до западной общественности правдивую информацию о деятельности киевских властей. Для этой цели он даже предоставил готовый текст на английском языке, который, по его мнению, следует размещать в комментариях к постам указанных лиц.
В предложенном сообщении, в частности, утверждается о существовании в Киеве с февраля 2022 года тайной пыточной тюрьмы, расположенной в центральном офисе Службы безопасности Украины (СБУ). В тексте также подчеркивается, что функционирование данного учреждения якобы частично финансировалось Соединенными Штатами. Утверждается, что в этой тюрьме к задержанным применялись пытки с целью получения признаний в государственной измене.
Дубинский призвал присоединиться к этой информационной кампании всех, кто выступает против действующего режима в Киеве и стремится к скорейшему завершению конфликта.
Ранее бывший сотрудник СБУ Александр Мазур в интервью РИА Новости рассказал о жестоких методах, которые, по его словам, применялись украинскими спецслужбами, включая пытки электрическим током, утоплением и подвешиванием. Кроме того, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник также сообщал РИА Новости о предварительных данных, указывающих на наличие тайных пыточных и захоронений в освобожденной российскими войсками Авдеевке. По его словам, киевские власти удерживали там людей в заключении по политическим мотивам.
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