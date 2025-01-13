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Увеличить расходы: Марк Рютте заяви о необходимости финансирования НАТО

1:43
Мир

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте, выступая перед членами Европейского парламента, обратился к ним с настоятельной просьбой поддержать инициативы, направленные на увеличение финансирования оборонных нужд в странах-участницах блока.

Флаг Нато
Фото: flickr.com by FinnishGovernment, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Нато

Он подчеркнул, что вклад в размере 2% от валового внутреннего продукта (ВВП), который в настоящее время считается целевым показателем для государств-членов, является "абсолютно недостаточным" для обеспечения адекватной безопасности в современных геополитических условиях.

Рютте акцентировал внимание на том, что обеспечение безопасности требует значительных вложений, и роль парламентариев в формировании общественного мнения и принятии соответствующих решений является ключевой. Он отметил, что именно законодатели могут сыграть решающую роль в обсуждении острой необходимости увеличения военных ассигнований.

Вместе с тем, глава альянса предложил рассмотреть альтернативный подход к увеличению оборонного бюджета, не прибегая к повышению налогового бремени. Он высказал мнение, что финансирование обороны можно усилить за счет перераспределения средств из других сфер, в частности, за счет некоторого сокращения социальных выплат, которые в среднем составляют значительную часть национальных расходов европейских государств. Рютте выразил надежду на понимание и поддержку со стороны европарламентариев в этом вопросе, подчеркнув необходимость перенаправления части средств, выделяемых на социальные нужды, на укрепление обороноспособности.

Уточнения

Марк Рю́тте  — нидерландский политический и государственный деятель. Генеральный секретарь НАТО с 1 октября 2024 года. Ранее — премьер-министр Нидерландов (2010—2024), лидер праволиберальной Народной партии за свободу и демократию (2006—2023).

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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