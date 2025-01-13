Избегая войны: США меняют отношениями с Китаем

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1:27
Мир

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в недавнем интервью для Bloomberg TV поделился своими оценками относительно текущего положения дел в стратегическом противостоянии между Соединенными Штатами и Китаем.

капитолий
Фото: flickr.com by USCapitol, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
капитолий

Он подчеркнул, что за последние четыре года Вашингтону удалось не только укрепить свои позиции в этом соперничестве, но и сохранить стабильность в двусторонних отношениях, избежав нежелательной эскалации.

По словам Салливана, администрация США осознает всю серьезность потенциальных последствий масштабного конфликта с ядерной державой. Он отметил, что приоритетом внешней политики является предотвращение подобного сценария. Советник заявил, что за прошедший период Соединенные Штаты значительно усилили свои позиции в конкуренции с Китаем, при этом эффективно управляя отношениями таким образом, чтобы они не переросли в открытое противостояние. По мнению Салливана, это является ощутимым успехом американской стратегии.

Сравнивая текущую ситуацию с той, что была четыре года назад, Салливан выразил уверенность в существенном прогрессе. Он подчеркнул, что сегодняшнее положение США в контексте соперничества с Китаем значительно отличается в лучшую сторону. Советник считает это прямым подтверждением эффективности выбранного курса.

Уточнения

Джейкоб Джеремайя Салливан — американский государственный деятель, советник по национальной безопасности вице-президента США в 2013—2014 годах, советник президента США по национальной безопасности с 2021 года.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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