Вице-премьер и министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой провел встречу с Джеймсом О'Брайеном, помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии. В ходе этой беседы он обсудил возможность повышения уровня двусторонних отношений до стратегического партнерства.
Пресс-служба молдавского министерства иностранных дел сообщила, что министр рассказал о шагах, необходимых перед следующим заседанием Стратегического диалога между Молдавией и США, а также о планах по открытию генеральных консульств в Чикаго и Сакраменто.
Попшой выразил признательность за поддержку, оказанную Соединенными Штатами, особенно в контексте укрепления энергетической устойчивости Молдавии и проектов, направленных на интеграцию с европейской энергетической сетью. Также собеседники обсудили текущую ситуацию в регионе и помощь США в проведении реформ, связанных с европейским курсом Молдавии.
В первой половине текущего года Молдавия планирует открыть генеральное консульство в Чикаго, которое будет обслуживать граждан республики, проживающих на востоке США. В дальнейшем также будет открыто консульство в Калифорнии, что подчеркивает стремление Молдавии укрепить свои позиции в Америке.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В России с 1 февраля 2025 года возможна дополнительная индексация пенсий в случае, если уровень инфляции превысит прогнозируемые показатели.