Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Приняли неизбежное: в США заявили, что Украина признала провал в Курской области
Вмешательство извне: в Сербии заявили, что США вынудили Украину вести войну против РФ
Секретная пыточная — на Украине пытаются разоблачить Киев, заручившись помощью США
Увеличить расходы: Марк Рютте заяви о необходимости финансирования НАТО
Избегая войны: США меняют отношениями с Китаем
Узнайте, как спасти абрикос от засыхания
Идеальный крыжовник: сорта без шипов для вашего сада
Маникюр 2025 года: 5 оттенков, которые не выйдут из моды
Компот или узвар: что подать к семейному ужину

Переход под протекторат: Молдавия хочет больше сотрудничества с США

1:20
Мир

Вице-премьер и министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой провел встречу с Джеймсом О'Брайеном, помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии. В ходе этой беседы он обсудил возможность повышения уровня двусторонних отношений до стратегического партнерства.

Флаг Молдавии
Фото: commons.wikimedia.org by Aurelian Sandulescu, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Молдавии

Пресс-служба молдавского министерства иностранных дел сообщила, что министр рассказал о шагах, необходимых перед следующим заседанием Стратегического диалога между Молдавией и США, а также о планах по открытию генеральных консульств в Чикаго и Сакраменто.

Попшой выразил признательность за поддержку, оказанную Соединенными Штатами, особенно в контексте укрепления энергетической устойчивости Молдавии и проектов, направленных на интеграцию с европейской энергетической сетью. Также собеседники обсудили текущую ситуацию в регионе и помощь США в проведении реформ, связанных с европейским курсом Молдавии.

В первой половине текущего года Молдавия планирует открыть генеральное консульство в Чикаго, которое будет обслуживать граждан республики, проживающих на востоке США. В дальнейшем также будет открыто консульство в Калифорнии, что подчеркивает стремление Молдавии укрепить свои позиции в Америке.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Ошибка которую нельзя допускать в бане: о соли и каменке
Здоровье
Ошибка которую нельзя допускать в бане: о соли и каменке Аудио 
Кинокритик Голубчиков объяснил, почему Юра Борисов популярен за рубежом
Шоу-бизнес
Кинокритик Голубчиков объяснил, почему Юра Борисов популярен за рубежом Аудио 
Популярное
С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации

В России с 1 февраля 2025 года возможна дополнительная индексация пенсий в случае, если уровень инфляции превысит прогнозируемые показатели.

С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации
Научные объяснения: почему долгожители не являются примерами для подражания
Научные объяснения: почему долгожители не являются примерами для подражания
Что не любит морковь? Ошибки, из-за которых можно потерять урожай
На сколько подешевеет недвижимость в России? Ожидаемые изменения на рынке
Правительство РФ обратило внимание на экологическую катастрофу в Тамани и Крыму Любовь Степушова Нагатинская набережная: новый центр притяжения для жителей и туристов Игорь Буккер Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин
Живая изгородь своими руками: три идеальных растения для дачи
Аккумулятор перестал держать заряд: узнайте, что делать
Лучшие сорта томатов для 2025 года: топ-5 для вашего сада»
Лучшие сорта томатов для 2025 года: топ-5 для вашего сада»
Последние материалы
Секретная пыточная — на Украине пытаются разоблачить Киев, заручившись помощью США
Увеличить расходы: Марк Рютте заяви о необходимости финансирования НАТО
Избегая войны: США меняют отношениями с Китаем
Узнайте, как спасти абрикос от засыхания
Идеальный крыжовник: сорта без шипов для вашего сада
Маникюр 2025 года: 5 оттенков, которые не выйдут из моды
Переход под протекторат: Молдавия хочет больше сотрудничества с США
Компот или узвар: что подать к семейному ужину
Вынужденный шаг: в США заявили о необходимости снизить призывной возраст на Украине
10 археологических находок Карелии, которые поражают воображение
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.