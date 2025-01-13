Переход под протекторат: Молдавия хочет больше сотрудничества с США

1:20 Your browser does not support the audio element. Мир

Вице-премьер и министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой провел встречу с Джеймсом О'Брайеном, помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии. В ходе этой беседы он обсудил возможность повышения уровня двусторонних отношений до стратегического партнерства.

Фото: commons.wikimedia.org by Aurelian Sandulescu, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Молдавии

Пресс-служба молдавского министерства иностранных дел сообщила, что министр рассказал о шагах, необходимых перед следующим заседанием Стратегического диалога между Молдавией и США, а также о планах по открытию генеральных консульств в Чикаго и Сакраменто.

Попшой выразил признательность за поддержку, оказанную Соединенными Штатами, особенно в контексте укрепления энергетической устойчивости Молдавии и проектов, направленных на интеграцию с европейской энергетической сетью. Также собеседники обсудили текущую ситуацию в регионе и помощь США в проведении реформ, связанных с европейским курсом Молдавии.

В первой половине текущего года Молдавия планирует открыть генеральное консульство в Чикаго, которое будет обслуживать граждан республики, проживающих на востоке США. В дальнейшем также будет открыто консульство в Калифорнии, что подчеркивает стремление Молдавии укрепить свои позиции в Америке.