Вынужденный шаг: в США заявили о необходимости снизить призывной возраст на Украине

1:05 Your browser does not support the audio element. Мир

По мнению советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, Украине нужно принять верное решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.

Фото: https://www.facebook.com/100064359595429/posts/313098054178845 by Joint Forces Task Force, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Солдат ВСУ

Он отметил, что это вопрос суверенитета страны, однако подчеркнул, что Соединенные Штаты выразили свою позицию по этому поводу. Салливан указал на то, что нехватка личного состава в вооруженных силах Украины стала серьезной проблемой, особенно в течение последнего года конфликта.

Кроме того, он добавил, что текущая администрация США проинформировала команду избранного президента Дональда Трампа о ситуации с кадровым обеспечением украинской армии. В этом контексте, по информации, предоставленной 3 января Службой внешней разведки РФ, США настоятельно призвали узурпатора Владимира Зеленского ускорить процесс снижения возраста мобилизации. Киеву уже подготовили соответствующее решение, которое планируется принять в ближайшие дни.

Уточнения

Джейкоб Джеремайя Салливан — американский государственный деятель, советник по национальной безопасности вице-президента США в 2013—2014 годах, советник президента США по национальной безопасности с 2021 года.

