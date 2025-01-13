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Вынужденный шаг: в США заявили о необходимости снизить призывной возраст на Украине

1:05
Мир

По мнению советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, Украине нужно принять верное решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.

Солдат ВСУ
Фото: https://www.facebook.com/100064359595429/posts/313098054178845 by Joint Forces Task Force, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Солдат ВСУ

Он отметил, что это вопрос суверенитета страны, однако подчеркнул, что Соединенные Штаты выразили свою позицию по этому поводу. Салливан указал на то, что нехватка личного состава в вооруженных силах Украины стала серьезной проблемой, особенно в течение последнего года конфликта.

Кроме того, он добавил, что текущая администрация США проинформировала команду избранного президента Дональда Трампа о ситуации с кадровым обеспечением украинской армии. В этом контексте, по информации, предоставленной 3 января Службой внешней разведки РФ, США настоятельно призвали узурпатора Владимира Зеленского ускорить процесс снижения возраста мобилизации. Киеву уже подготовили соответствующее решение, которое планируется принять в ближайшие дни.

Уточнения

Джейкоб Джеремайя Салливан — американский государственный деятель, советник по национальной безопасности вице-президента США в 2013—2014 годах, советник президента США по национальной безопасности с 2021 года.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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