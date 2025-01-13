По мнению советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, Украине нужно принять верное решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.
Он отметил, что это вопрос суверенитета страны, однако подчеркнул, что Соединенные Штаты выразили свою позицию по этому поводу. Салливан указал на то, что нехватка личного состава в вооруженных силах Украины стала серьезной проблемой, особенно в течение последнего года конфликта.
Кроме того, он добавил, что текущая администрация США проинформировала команду избранного президента Дональда Трампа о ситуации с кадровым обеспечением украинской армии. В этом контексте, по информации, предоставленной 3 января Службой внешней разведки РФ, США настоятельно призвали узурпатора Владимира Зеленского ускорить процесс снижения возраста мобилизации. Киеву уже подготовили соответствующее решение, которое планируется принять в ближайшие дни.
Джейкоб Джеремайя Салливан — американский государственный деятель, советник по национальной безопасности вице-президента США в 2013—2014 годах, советник президента США по национальной безопасности с 2021 года.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В России с 1 февраля 2025 года возможна дополнительная индексация пенсий в случае, если уровень инфляции превысит прогнозируемые показатели.