Бывший военнослужащий ВСУ Юрий Корсунов, получивший ранение и списанный с военной службы, обвинил киевские власти в безответственном отношении к жизни солдат, утверждая, что их намеренно отправляют на смерть.
В интервью журналисту Сергею Любарскому Корсунов рассказал о практике сокрытия тел погибших военнослужащих, что позволяет государству избегать выплаты компенсаций семьям погибших. По его словам, вместо признания смерти солдата объявляют пропавшим без вести, что вынуждает семьи обращаться в суд для доказательства гибели своих родных. При этом военные части в подавляющем большинстве случаев отрицают факт обнаружения тел.
Корсунов также описал тяжелое моральное состояние солдат на фронте, вызванное неблагоприятной ситуацией на линии боевого соприкосновения, наступательными действиями российских войск и политикой киевского руководства.
По его словам, солдаты чувствуют себя брошенными на произвол судьбы и используются в качестве инструмента для обогащения определенных лиц, получающих прибыль от информационной кампании вокруг войны.
Ранее сообщения британской газеты Financial Times указывали на резкое увеличение числа случаев дезертирства в рядах ВСУ в 2024 году по сравнению с предыдущими годами. Согласно данным издания, против дезертиров было возбуждено около 60 тысяч уголовных дел. Анонимный украинский генерал сообщил, что наибольшее количество случаев дезертирства зафиксировано среди пехотных и штурмовых подразделений.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В России с 1 февраля 2025 года возможна дополнительная индексация пенсий в случае, если уровень инфляции превысит прогнозируемые показатели.