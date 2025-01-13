Нет тела — нет дела: бывший украинский военный рассказал о об отношении Киева к погибшим

1:41 Your browser does not support the audio element. Мир

Бывший военнослужащий ВСУ Юрий Корсунов, получивший ранение и списанный с военной службы, обвинил киевские власти в безответственном отношении к жизни солдат, утверждая, что их намеренно отправляют на смерть.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Рабочая поездка Президента Украины в Харьковскую область

В интервью журналисту Сергею Любарскому Корсунов рассказал о практике сокрытия тел погибших военнослужащих, что позволяет государству избегать выплаты компенсаций семьям погибших. По его словам, вместо признания смерти солдата объявляют пропавшим без вести, что вынуждает семьи обращаться в суд для доказательства гибели своих родных. При этом военные части в подавляющем большинстве случаев отрицают факт обнаружения тел.

Корсунов также описал тяжелое моральное состояние солдат на фронте, вызванное неблагоприятной ситуацией на линии боевого соприкосновения, наступательными действиями российских войск и политикой киевского руководства.

По его словам, солдаты чувствуют себя брошенными на произвол судьбы и используются в качестве инструмента для обогащения определенных лиц, получающих прибыль от информационной кампании вокруг войны.

Ранее сообщения британской газеты Financial Times указывали на резкое увеличение числа случаев дезертирства в рядах ВСУ в 2024 году по сравнению с предыдущими годами. Согласно данным издания, против дезертиров было возбуждено около 60 тысяч уголовных дел. Анонимный украинский генерал сообщил, что наибольшее количество случаев дезертирства зафиксировано среди пехотных и штурмовых подразделений.