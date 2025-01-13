Выражают озабоченность: на Западе обратили внимание на удар ВСУ по России

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Европейская комиссия выразила обеспокоенность в связи с сообщениями об атаке украинских беспилотников на компрессорную станцию газопровода "Турецкий поток" в Краснодарском крае.

Фото: wikimedia.org by Romaine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Еврокомиссия

Представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен заявила на брифинге в Брюсселе, что любые нападения на объекты энергетической инфраструктуры вызывают серьезную озабоченность.

Согласно сообщению Министерства обороны России, украинская сторона предприняла в субботу попытку атаковать компрессорную станцию близ Анапы, используя девять беспилотных летательных аппаратов. Целью атаки, по данным Минобороны РФ, было прекращение поставок российского газа в Европу. Все беспилотники были уничтожены средствами противовоздушной обороны.

Реакция Еврокомиссии свидетельствует о внимательном наблюдении за ситуацией и подчеркивает важность безопасности энергетической инфраструктуры для Европы. Хотя заявление Еврокомиссии не содержит прямых обвинений или указаний на виновных, выраженная обеспокоенность подчеркивает серьезность инцидента и его потенциальные последствия.

Уточнения

Европе́йская коми́ссия — высший орган исполнительной власти Европейского союза, ответственный за подготовку законопроектов, выполнение решений Европарламента и Совета, контроль соблюдения договоров ЕС и других правовых актов и текущие дела союза.

