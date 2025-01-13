Тушат не тот пожар: Россия посоветовала Германии помочь США, а не ВСУ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала передачу Германией Украине первой самоходной артиллерийской установки RCH 155.

Фото: www.council.gov.ru by Совет Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Захарова

Захарова иронично отметила, что вместо военной техники Берлину следовало бы направить усилия на помощь США в борьбе с пожарами, намекая на, по её мнению, склонность Германии к эскалации конфликтов.

По мнению Захаровой, Германия, умело разжигая конфликты, не обладает необходимыми навыками для их урегулирования. Это заявление прозвучало в комментарии для РИА Новости. Реплика Захаровой носит явно ироничный характер, подчёркивая озабоченность России по поводу поставки вооружений Украине и негативное отношение к действиям Германии в этом контексте. Высказывание можно интерпретировать как критику политики Германии, направленной на поддержку Украины в конфликте.