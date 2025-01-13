Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала передачу Германией Украине первой самоходной артиллерийской установки RCH 155.
Захарова иронично отметила, что вместо военной техники Берлину следовало бы направить усилия на помощь США в борьбе с пожарами, намекая на, по её мнению, склонность Германии к эскалации конфликтов.
По мнению Захаровой, Германия, умело разжигая конфликты, не обладает необходимыми навыками для их урегулирования. Это заявление прозвучало в комментарии для РИА Новости. Реплика Захаровой носит явно ироничный характер, подчёркивая озабоченность России по поводу поставки вооружений Украине и негативное отношение к действиям Германии в этом контексте. Высказывание можно интерпретировать как критику политики Германии, направленной на поддержку Украины в конфликте.
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