Визит делегации словацкого парламента в Москву стал важным событием, продемонстрировавшим стремление к налаживанию диалога между Словакией и Россией, а также послужившим сигналом для других стран Евросоюза.
Вице-спикер парламента Тибор Гашпар подчеркнул необходимость взаимопонимания и переговоров между европейскими странами и Россией, указав, что только через диалог можно достичь решений сложных вопросов. Он выразил надежду, что этот визит станет примером для других европейских государств и поспособствует укреплению международных отношений.
Гашпар акцентировал внимание на важности информирования словацких граждан о позиции России по различным вопросам. Словакия, будучи членом ЕС, стремится отстаивать свои национальные интересы, стремясь при этом к усилению своего голоса на европейской арене. В условиях сложной геополитической ситуации, Словакия активно способствует установлению мира и развитию экономических, спортивных и культурных связей.
Вице-спикер также отметил стремление Словакии к сотрудничеству со странами, имеющими различную внешнеполитическую ориентацию, подчеркивая важность развития торговых отношений и приверженность мира. Он высоко оценил позицию России о невмешательстве во внутренние дела других стран, рассматривая это как фундамент для дальнейшего сотрудничества.
Делегация провела в Москве три дня и вернулась в Братиславу 15 января. В ходе визита планировалось обсуждение поставок российского газа в Словакию, а также перспективы мирного урегулирования ситуации на Украине.
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