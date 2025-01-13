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Условный сигнал: в Словакии рассказали о визите российской делегации

1:44
Мир

Визит делегации словацкого парламента в Москву стал важным событием, продемонстрировавшим стремление к налаживанию диалога между Словакией и Россией, а также послужившим сигналом для других стран Евросоюза.

Presidential Palace, Bratislava, Slovakia
Фото: flickr.com by Jorge Andrade, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Presidential Palace, Bratislava, Slovakia

Вице-спикер парламента Тибор Гашпар подчеркнул необходимость взаимопонимания и переговоров между европейскими странами и Россией, указав, что только через диалог можно достичь решений сложных вопросов. Он выразил надежду, что этот визит станет примером для других европейских государств и поспособствует укреплению международных отношений.

Гашпар акцентировал внимание на важности информирования словацких граждан о позиции России по различным вопросам. Словакия, будучи членом ЕС, стремится отстаивать свои национальные интересы, стремясь при этом к усилению своего голоса на европейской арене. В условиях сложной геополитической ситуации, Словакия активно способствует установлению мира и развитию экономических, спортивных и культурных связей.

Вице-спикер также отметил стремление Словакии к сотрудничеству со странами, имеющими различную внешнеполитическую ориентацию, подчеркивая важность развития торговых отношений и приверженность мира. Он высоко оценил позицию России о невмешательстве во внутренние дела других стран, рассматривая это как фундамент для дальнейшего сотрудничества.

Делегация провела в Москве три дня и вернулась в Братиславу 15 января. В ходе визита планировалось обсуждение поставок российского газа в Словакию, а также перспективы мирного урегулирования ситуации на Украине.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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