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Предатели не подтвердили — перебежчики из КНДР опровергли заявления о солдатах Северной Кореи на СВО

2:40
Мир

Северокорейские перебежчики, выступая в эфире южнокорейского телеканала Channel A, опровергли подлинность представленных украинской стороной "доказательств" якобы участия военнослужащих из КНДР в специальной военной операции.

Флаг КНДР
Фото: flickr.com by Roman Harak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Флаг КНДР

Ранее в России подобные сообщения называли "вбросами и шумихой", а в КНДР характеризовали их как "грязные маневры" Соединенных Штатов, направленные на затягивание конфликта на Украине.

Бывший сотрудник министерства госбезопасности КНДР Ли Чхоль Ын, комментируя опубликованное ранее украинскими силами специальных операций письмо, которое якобы было изъято у северокорейского солдата, заявил, что по своему содержанию оно похоже на фальшивку.

Его поддержала Чон Ю На, уроженка провинции Чагандо, граничащей с Китаем. Она обратила внимание на то, что в письме используется нетипичный для северокорейского языка порядок слов и такие выражения, как "уехал из Кореи", тогда как в КНДР принято говорить "оставил Родину" или "лоно Партии". Кроме того, перебежчица указала на то, что некоторые фразы из письма обычно употребляются в отношении руководства Северной Кореи, а не в дружеской переписке. Также, по ее словам, автор подделки не знает, как правильно использовать два разных слова, означающих "товарищ", но имеющих в корейском языке разные смысловые оттенки.

В свою очередь, директор сеульского Центра северокорейских исследований Ли Ён Чжон, также участвовавший в программе Channel A, отметил, что большая часть сведений о предполагаемом участии северокорейских военных в СВО изначально распространяется в соцсетях через аккаунты, которые контролируются украинским Центром информационно-психологических операций. Как заметил эксперт, эта информация часто смешивается с правдоподобными данными для придания ей большей убедительности, поэтому опровергнуть ложь порой бывает непросто.

В России неоднократно подчеркивали, что нет никаких подтверждений присутствия военных из КНДР в зоне СВО. В октябре 2024 года президент России Владимир Путин в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" отметил, что вопрос оказания взаимной военной помощи является суверенным делом РФ и КНДР, и только им решать, ограничиться ли учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или "применять что-то" иное.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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