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Самолет не долетит — на Западе рассуждают о военных перспективах поглощения Гренландии

2:36
Мир

Издание Military Watch Magazine (MWM) ставит под сомнение возможность применения американских истребителей F-35 против России с территории Гренландии. Как утверждается в публикации, этим самолетам не хватит дальности полета, чтобы достичь российской границы, даже с учетом дозаправки в воздухе.

f-35
Фото: afrc.af.mil by Senior Airman Ali Stewart, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
f-35

В статье MWM приводится сравнение: расстояние от Гренландии до границы России составляет приблизительно 3800 километров, в то время как боевой радиус F-35 едва достигает тысячи километров. Даже российские Су-34 и китайские J-20, обладающие наибольшей дальностью полета среди истребителей, способны преодолеть на внутренних запасах топлива не более двух тысяч километров. Ни один западный истребитель не может сравниться с ними по этому показателю.

Использование F-35 часто требует дозаправки в воздухе, однако, как указывает издание, даже она не обеспечит нужного увеличения радиуса действия.

Эти заявления перекликаются с обеспокоенностью, которую ранее выразил посол России в Дании Владимир Барбин. В беседе с РИА Новости 10 января дипломат сообщил, что Соединенные Штаты занимаются созданием в Гренландии инфраструктуры для размещения истребителей F-35, которые потенциально могут нести ядерное оружие. Посол упомянул, что американское военное присутствие на острове берет начало еще со времен Второй мировой войны.

Владимир Барбин также выразил мнение, что политика избранного президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии может привести к дестабилизации ситуации в Арктике. Дипломат полагает, что нацеленность Трампа на установление контроля над островом свидетельствует об отсутствии у него стремления к поддержанию стабильности и развитию диалога в регионе. Посол предупредил, что Россия примет во внимание эти факторы при планировании своих военных действий.

Незадолго до своей инаугурации Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к Соединенным Штатам. По его мнению, остров имеет стратегическое значение для обеспечения национальной безопасности и защиты "свободного мира" от таких стран, как Китай и Россия. При этом Трамп уклонился от обещания не применять военную силу для достижения контроля над Гренландией.

Уточнения

F-35 Lightning II - семейство малозаметных многофункциональных истребителей "пятого поколения", разработанное корпорацией Lockheed Martin.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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