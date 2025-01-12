Поляки отправили более 200 мин на склад мебели: их доставили на склад IKEA

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В Польше летом 2024 года при транспортировке пропали несколько поддонов с 240 противотанковыми минами. Нашлись они только сейчас в совсем неожиданном месте.

Фото: commons.wikimedia.org by Ardfern, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ IKEA

Мины оказались на мебельном складе, сообщает Reuters.

Дело в том, что польские военные торопливо разгружали вагоны с оружием на станции под Щециным, так как армейская тыловая служба не хотела оплачивать железнодорожному оператору деньги за простой.

В итоге груз учли неверно, и противотанковые мины так и остались лежать в одном из вагонов без охраны. 11 дней он ездил по Польше пока не прибыл на склад компании IKEA.

Когда работники магазина нашли вооружение, сразу сдали неучтенку военной полиции.

Уточнения

Противотанковая мина — мина, предназначенная для уничтожения или выведения из строя танков и других бронированных машин противника.

