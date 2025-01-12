Поляки отправили более 200 мин на склад мебели: их доставили на склад IKEA

В Польше летом 2024 года при транспортировке пропали несколько поддонов с 240 противотанковыми минами. Нашлись они только сейчас в совсем неожиданном месте.
Мины оказались на мебельном складе, сообщает Reuters.
Дело в том, что польские военные торопливо разгружали вагоны с оружием на станции под Щециным, так как армейская тыловая служба не хотела оплачивать железнодорожному оператору деньги за простой.
В итоге груз учли неверно, и противотанковые мины так и остались лежать в одном из вагонов без охраны. 11 дней он ездил по Польше пока не прибыл на склад компании IKEA.
Когда работники магазина нашли вооружение, сразу сдали неучтенку военной полиции.
Противотанковая мина — мина, предназначенная для уничтожения или выведения из строя танков и других бронированных машин противника.
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