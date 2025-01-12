На Западе выбрали неожиданную судьбу для Киева

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Украине нужно придерживаться нейтральной позиции и отказаться от вступления в НАТО. Об этом написал обозреватель журнала The American Conservative Дэниэл Депетрис.

Фото: flickr.com by FinnishGovernment, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Нато

"Нейтралитет — это не только оптимальный и наименее рискованный вариант для США и Европы, но и величайшее благо для самой Украины", — считает автор.

По словам обозревателя, Киев все равно не сможет вступить в состав альянса, так как внутри самого НАТО противоречивые точки зрения по этому поводу.

Уточнения

НА́ТО Организа́ция Североатланти́ческого догово́ра, Североатланти́ческий алья́нс (англ. North Atlantic Treaty Organization, NATO; фр. Organisation du traité de l'Atlantique nord, OTAN) — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.

