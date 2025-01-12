Американцы выступили за раздел Украины

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Лучший исторический пример для Украины — раздел Германии после Второй мировой войны. Так считает экс-спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер.

Фото: flickr.com by Amaury Laporte, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг США и Украины

"Лучший пример — это Восточная Германия, при том, что в конституции ФРГ всегда подразумевалось стремление к объединению всех немецких земель, в то же время все были согласны с тем, что это не будет сделано военным путем", — заявил он на YouTube-канале The Cipher Brief.

Волкер уверен, что Украина должна принять такую же позицию относительно новых регионов России, пообещав отказаться от военного решения вопроса, при этом формально не признавая их потерю.