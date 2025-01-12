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Одесситы бунтуют: почему в центре города люди вышли на пикет?

0:51
Мир

Жители Одессы вышли на пикет, чтобы потребовать у властей восстановить ранее демонтированный памятник советскому поэту, актеру, автору и исполнителю песен Владимиру Высоцкому. Об этом вещает украинский телеканал "Общественное".

Одесса
Фото: wikimedia.org by SegeKot, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Одесса

"Возле горсовета в Одессе состоялся немноголюдный пикет. Его участники требуют восстановить памятник советскому актеру и певцу Владимиру Высоцкому, который демонтировали", — сказано в сообщении.

На кадрах с места пикета видно, что люди держат в руках плакаты с надписями "позор", "никто не заставит одесситов забыть славную историю города".

Издание "Страна.ua" 31 декабря сообщило, что власти Украины решили демонтировать установленный возле киностудии в Одессе памятник Высоцкому.

Уточнения

Влади́мир Семёнович Высо́цкий (25 января 1938, Москва — 25 июля 1980, там же) — советский поэт, актёр театра и кино, автор-исполнитель песен.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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