Одесситы бунтуют: почему в центре города люди вышли на пикет?

Жители Одессы вышли на пикет, чтобы потребовать у властей восстановить ранее демонтированный памятник советскому поэту, актеру, автору и исполнителю песен Владимиру Высоцкому. Об этом вещает украинский телеканал "Общественное".
"Возле горсовета в Одессе состоялся немноголюдный пикет. Его участники требуют восстановить памятник советскому актеру и певцу Владимиру Высоцкому, который демонтировали", — сказано в сообщении.
На кадрах с места пикета видно, что люди держат в руках плакаты с надписями "позор", "никто не заставит одесситов забыть славную историю города".
Издание "Страна.ua" 31 декабря сообщило, что власти Украины решили демонтировать установленный возле киностудии в Одессе памятник Высоцкому.
Влади́мир Семёнович Высо́цкий (25 января 1938, Москва — 25 июля 1980, там же) — советский поэт, актёр театра и кино, автор-исполнитель песен.
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