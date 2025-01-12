Погодные катаклизмы накрыли почти весь мир с начала 2025 года: почему так произошло?

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В Москве, как и на огромной территории Европейской части России, в середине зимы совсем нет снега. Однако при этом метели накрыли Татарстан, Калининград, Петербург и многие регионы Дальнего Востока. Расскажем о погодных катаклизмах в начале 2025 года и из причине.

Фото: commons.wikimedia.org by Джастин Хобсон, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Торнадо

В США в восьми штатах объявлено ЧП из-за снежного шторма, а в Калифорнии огонь охватил Лос-Анджелес.

В Саудовской Аравии улицы Мекки после непрекращающихся ливней стали похожи на реки. Наводнения случились и в пустынном Израиле.

В Африке, в Марокко и Алжире, песчаные дюны занесло снегом.

На курорты Мальдив дождей вылилось за сутки по 16 ведер на квадратный метр.

Из-за чего 2025 год начался с катаклизмов почти на всей планете? Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что обычно циклоны движутся не туда, где их ждали. И это следствие глобальных изменений климата.

Она считает, что из-за глобального потепления случаются аномальные холода там, где их не ждут.

"Происходит перестройка синоптических процессов, на планете устанавливается новый тип циркуляции атмосферы. Возможно, потом опять восстановится нормальный западно-восточный перенос (это когда циклоны идут один за другим с запада на восток, из Атлантики к нам и дальше за Урал, солнечная погода чередуется с дождями летом и снегопадами зимой, но без внезапных скачков, как сейчас", — цитирует Позднякову KP. RU.