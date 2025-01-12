Погодные катаклизмы накрыли почти весь мир с начала 2025 года: почему так произошло?

В Москве, как и на огромной территории Европейской части России, в середине зимы совсем нет снега. Однако при этом метели накрыли Татарстан, Калининград, Петербург и многие регионы Дальнего Востока. Расскажем о погодных катаклизмах в начале 2025 года и из причине.
В США в восьми штатах объявлено ЧП из-за снежного шторма, а в Калифорнии огонь охватил Лос-Анджелес.
В Саудовской Аравии улицы Мекки после непрекращающихся ливней стали похожи на реки. Наводнения случились и в пустынном Израиле.
В Африке, в Марокко и Алжире, песчаные дюны занесло снегом.
На курорты Мальдив дождей вылилось за сутки по 16 ведер на квадратный метр.
Из-за чего 2025 год начался с катаклизмов почти на всей планете? Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что обычно циклоны движутся не туда, где их ждали. И это следствие глобальных изменений климата.
Она считает, что из-за глобального потепления случаются аномальные холода там, где их не ждут.
"Происходит перестройка синоптических процессов, на планете устанавливается новый тип циркуляции атмосферы. Возможно, потом опять восстановится нормальный западно-восточный перенос (это когда циклоны идут один за другим с запада на восток, из Атлантики к нам и дальше за Урал, солнечная погода чередуется с дождями летом и снегопадами зимой, но без внезапных скачков, как сейчас", — цитирует Позднякову KP. RU.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В России с 1 февраля 2025 года возможна дополнительная индексация пенсий в случае, если уровень инфляции превысит прогнозируемые показатели.