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Могут ли обвинить Россию в причастности к пожарам в Калифорнии?

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Мир

Возможной причиной пожаров в Калифорнии может быть обрыв электрокабеля.

пожар в Лос-Анджелесе
Фото: www.flickr.com by creosoteshadow, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
пожар в Лос-Анджелесе

Оборванный провод линии электропередачи местной коммунальной компании мог привести к возгоранию и ужасным последствиям, сообщает Bloomberg.

Сейчас ведется следствие по поводу того, когда пошло повреждение кабеля — до или после того, как начались масштабные пожары, сообщает KP. RU.

В социальных сетях же американцы обсуждают, что могло быть причиной бедствия? Среди версий: НЛО подожгли Лос-Анджелес. Популярной также становится гипотеза о причастности китайских беспилотников. Пока о том, что в возникновении возгораний виновата РФ, версий нет.

Уточнения

Калифо́рния — штат США, расположенный на западном побережье страны, на берегу Тихого океана. Граничит с американскими штатами Орегон (на севере), Невада (на востоке) и Аризона (на юго-востоке), а также с мексиканским штатом Нижняя Калифорния (на юге).
 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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