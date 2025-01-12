Могут ли обвинить Россию в причастности к пожарам в Калифорнии?

Возможной причиной пожаров в Калифорнии может быть обрыв электрокабеля.
Оборванный провод линии электропередачи местной коммунальной компании мог привести к возгоранию и ужасным последствиям, сообщает Bloomberg.
Сейчас ведется следствие по поводу того, когда пошло повреждение кабеля — до или после того, как начались масштабные пожары, сообщает KP. RU.
В социальных сетях же американцы обсуждают, что могло быть причиной бедствия? Среди версий: НЛО подожгли Лос-Анджелес. Популярной также становится гипотеза о причастности китайских беспилотников. Пока о том, что в возникновении возгораний виновата РФ, версий нет.
Калифо́рния — штат США, расположенный на западном побережье страны, на берегу Тихого океана. Граничит с американскими штатами Орегон (на севере), Невада (на востоке) и Аризона (на юго-востоке), а также с мексиканским штатом Нижняя Калифорния (на юге).
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