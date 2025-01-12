Власти США не пустили россиян почтить память советских лётчиков: как это случилось?

Власти США не пустили российских дипломатов поехать в город Элизабет-Сити, штат Северная Каролина. Там они хотели принять участие в мемориальной церемонии, посвященной 80-й годовщине гибели советских летчиков. Об этом сообщило посольство России в Вашингтоне.
В Америке, по словам дипломатов, уж больно ощущается стремление местных политических правящих кругов предать забвению страницы российско-американского союзничества в годы Второй Мировой войны, передает KP. RU.
"Яркое подтверждение — отказ в согласовании поездки росдипломатов в город Элизабет-Сити для проведения мемориальной церемонии", — сказано в материале.
Напомним, что 11 января исполнилось 80 лет со дня гибели советских летчиков-участников ранее засекреченного проекта "Зебра", перегонявших из США в СССР гидросамолеты типа "Каталина".
Диплома́т (от др.-греч. δίπλωμα «сложенный вдвое (письменный документ)») — в международном праве официальное лицо, представляющее интересы конкретного государства или полномочной международной организации.
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