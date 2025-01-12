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Швейцария поможет: МИД заявил о готовности организовать встречу Путина и Трампа

1:53
Мир

Швейцарская сторона выразила готовность организовать возможную встречу между Дональдом Трампом, ранее избранным на пост президента США, и российским лидером Владимиром Путиным.

Флаг Швейцарии
Фото: commons.wikimedia.org by Andrew Bossi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Флаг Швейцарии

Об этом заявил РИА Новости руководитель отдела коммуникаций швейцарского МИД Николя Бидо.

При этом внешнеполитическое ведомство альпийской республики отметило, что в данный момент не ведёт конкретного диалога по этому вопросу ни с Россией, ни с США, ни с Украиной.

До этого стало известно, что новый президент Швейцарии Карин Келлер-Саттер в телефонном разговоре с узурпатором Владимиром Зеленским подтвердила готовность Берна содействовать любым возможным инициативам, способствующим урегулированию ситуации. В швейцарском МИД уточнили, что ещё после саммита в Бюргенштоке об информировании России, Украины и Соединённых Штатов по вопросам мира заявлялось неоднократно, однако сейчас активных переговоров не проводится.

Между тем советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц недавно указал, что команда экс-президента США ведёт подготовительную работу для потенциальных переговоров с российским руководителем. Стоит напомнить, что Бюргеншток уже принимал крупное мероприятие по Украине в середине июня прошлого года. Тогда участие подтвердили более 90 государств и несколько международных организаций, но многие из них не поставили подпись под итоговым документом, а Ирак и Иордания впоследствии отозвали свою поддержку.

В российском руководстве не раз подчёркивали, что обсуждение путей выхода из конфликта на Украине без вовлечения Москвы не выглядит логичным и не даёт перспектив для успешного урегулирования.

Уточнения

Швейца́рия — государство в Центральной Европе, федеративная республика, состоящая из 26 кантонов с федеральными властями в Берне.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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