Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Снятие ареста с квартиры: что важно знать владельцу
Как добавить хлеб в фарш, чтобы котлеты стали нежными
Враг в вашем доме: как справиться с пылью и аллергенами
Кинокритик Голубчиков объяснил, почему Юра Борисов популярен за рубежом
Психология собак: почему наказание за лужицу не работает
Блины больше рваться не будут, если вы будете их готовить именно так
Почему Венгрия не стремится переходить на евро — мнение эксперта
В плохих руках: террорист использовал Chat GPT для подготовки взрыва у Башни Трампа
Швейцария поможет: МИД заявил о готовности организовать встречу Путина и Трампа

Раздался голос Польши: Косиняк-Камыш потребовал укрепить позиции НАТО

1:23
Мир

Польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш объявил о желании страны усилить многонациональный Северо-Восточный корпус НАТО и призвал другие государства активнее направлять своих военных.

Военные Великобритании
Фото: defenceimagery.mod.uk by Corporal Ben Beale is licensed under United Kingdom Open Government Licence v3.0
Военные Великобритании

По его мнению, в подразделении, расположенном в Щецине, уже служат представители свыше двадцати государств, однако Варшава рассчитывает расширить это присутствие.

В рамках прошедшего в воскресенье брифинга он подчеркнул, что, учитывая стратегическую задачу корпуса, следует вести переговоры с международными союзниками. Глава Минобороны-Польши считает этот участок восточного фланга крайне важным и пообещал оказывать всяческую поддержку подразделению. Он также напомнил, что с конца ноября командовать корпусом стал польский генерал, и заверил, что его деятельность получит необходимую поддержку.

Кроме того, министр отметил особый статус Северо-Восточного корпуса: основа этого формирования была заложена 18 сентября 1999 года, когда Польша вошла в НАТО, совместно с Данией и Германией. В настоящее время в корпусе задействованы военные из 21 страны, а само подразделение играет роль боевого соединения быстрого реагирования в структуре Североатлантического альянса.

Уточнения

Владислав Мартин Косиняк-Камыш (пол. Władysław Marcin Kosiniak-Kamysz) — польский медик и политик, министр обороны Польши с 13 декабря 2023 года. Депутат Сейма Польши с 2015 года, бывший Министр труда и социальной политики Польши, председатель Польской народной партии, вице председатель совета министров Польши.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Живая изгородь своими руками: три идеальных растения для дачи
Садоводство, цветоводство
Живая изгородь своими руками: три идеальных растения для дачи Аудио 
Открытие 8-летнего ребенка на заднем дворе о муравьях изменило науку о Земле
Наука и техника
Открытие 8-летнего ребенка на заднем дворе о муравьях изменило науку о Земле Аудио 
С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации
Общество
С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации Аудио 
Популярное
Вот как легко подключить мобильный к Wi-Fi, не зная пароля

Большинство роутеров, выпущенных после 2007 года, поддерживают WPS (Wi-Fi Protected Setup), который позволяет подключаться без ввода пароля.

Вот как легко подключить мобильный к Wi-Fi, не зная пароля
За пределами Нептуна обнаружили загадочный мир: новая планета в Солнечной системе
За пределами Нептуна обнаружили загадочный мир: новая планета в Солнечной системе
Сигналы, что пора менять ремень ГРМ: не дайте машине сломаться
Для похудения достаточно лишь одного — ходить пешком
Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин Карликовые государства Средневековья в современном мире Игорь Буккер Что сжигают демократы в подвалах фешенебельных домов Лос-Анджелеса Любовь Степушова
Американский рынок отказывается от чёрных металлов и алюминия из России
Этот тест доказал, какое масло лучше защищает двигатель
Как убрать желтизну с ванны за полчаса: простой способ
Как убрать желтизну с ванны за полчаса: простой способ
Последние материалы
Блины больше рваться не будут, если вы будете их готовить именно так
Почему Венгрия не стремится переходить на евро — мнение эксперта
В плохих руках: террорист использовал Chat GPT для подготовки взрыва у Башни Трампа
Швейцария поможет: МИД заявил о готовности организовать встречу Путина и Трампа
Елена Малышева рассказала, как научиться не переедать
Подтянутая фигура в 50 лет! Это упражнение прокачает ягодицы и спину
Автокредиты в 2025 году: почему россиянам станет сложнее покупать машины
Раздался голос Польши: Косиняк-Камыш потребовал укрепить позиции НАТО
Готовность номер один: Сербия готова содействовать в переговорах Трампа и Путина
Суверенная и самостоятельная Германия — АдГ утвердила план отказа от антироссийских санкций
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.