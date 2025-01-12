Раздался голос Польши: Косиняк-Камыш потребовал укрепить позиции НАТО

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Польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш объявил о желании страны усилить многонациональный Северо-Восточный корпус НАТО и призвал другие государства активнее направлять своих военных.

Фото: defenceimagery.mod.uk by Corporal Ben Beale is licensed under United Kingdom Open Government Licence v3.0 Военные Великобритании

По его мнению, в подразделении, расположенном в Щецине, уже служат представители свыше двадцати государств, однако Варшава рассчитывает расширить это присутствие.

В рамках прошедшего в воскресенье брифинга он подчеркнул, что, учитывая стратегическую задачу корпуса, следует вести переговоры с международными союзниками. Глава Минобороны-Польши считает этот участок восточного фланга крайне важным и пообещал оказывать всяческую поддержку подразделению. Он также напомнил, что с конца ноября командовать корпусом стал польский генерал, и заверил, что его деятельность получит необходимую поддержку.

Кроме того, министр отметил особый статус Северо-Восточного корпуса: основа этого формирования была заложена 18 сентября 1999 года, когда Польша вошла в НАТО, совместно с Данией и Германией. В настоящее время в корпусе задействованы военные из 21 страны, а само подразделение играет роль боевого соединения быстрого реагирования в структуре Североатлантического альянса.

Уточнения

Владислав Мартин Косиняк-Камыш (пол. Władysław Marcin Kosiniak-Kamysz) — польский медик и политик, министр обороны Польши с 13 декабря 2023 года. Депутат Сейма Польши с 2015 года, бывший Министр труда и социальной политики Польши, председатель Польской народной партии, вице председатель совета министров Польши.

