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Готовность номер один: Сербия готова содействовать в переговорах Трампа и Путина

0:50
Мир

В одном из эфиров на канале TV Pink сербский лидер Александр Вучич высказался о готовности предоставить Белград для переговоров между российским президентом Владимиром Путиным и избранным руководителем Соединённых Штатов Дональдом Трампом.

вучич
Фото: flickr.com by European People's Party, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
вучич

По его словам, страна не входит в военные блоки и благодаря своим особенностям способна предложить гарантии безопасности обоим участникам потенциального диалога.

Вучич пояснил, что Сербия фактически не связана ни с НАТО, ни с ОДКБ, остаётся независимой и при этом полностью готова обеспечить надёжную охрану для встречи двух мировых лидеров. По мнению руководителя страны, именно отсутствие формальных обязательств в военной сфере делает Белград подходящей площадкой для подобных переговоров.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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