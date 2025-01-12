Готовность номер один: Сербия готова содействовать в переговорах Трампа и Путина

0:50 Your browser does not support the audio element. Мир

В одном из эфиров на канале TV Pink сербский лидер Александр Вучич высказался о готовности предоставить Белград для переговоров между российским президентом Владимиром Путиным и избранным руководителем Соединённых Штатов Дональдом Трампом.

Фото: flickr.com by European People's Party, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ вучич

По его словам, страна не входит в военные блоки и благодаря своим особенностям способна предложить гарантии безопасности обоим участникам потенциального диалога.

Вучич пояснил, что Сербия фактически не связана ни с НАТО, ни с ОДКБ, остаётся независимой и при этом полностью готова обеспечить надёжную охрану для встречи двух мировых лидеров. По мнению руководителя страны, именно отсутствие формальных обязательств в военной сфере делает Белград подходящей площадкой для подобных переговоров.