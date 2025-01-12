Суверенная и самостоятельная Германия — АдГ утвердила план отказа от антироссийских санкций

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В городе Риза на партийном съезде представители политического движения "Альтернатива для Германии" одобрили обновлённую программу. В ней определены приоритетные задачи: отказаться от единой европейской валюты, ужесточить условия приёма мигрантов, а также свернуть антироссийские ограничения.

Фото: Reichstag building by Henrique Ferreira, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Здание Бундестага

Дополнительно в документ попал пункт о выходе страны из состава Европейского союза и поиске прагматичных форм сотрудничества с США, КНР и РФ. Делегаты уточнили, что в перспективе видят формирование независимого европейского оборонного союза, после чего возможно изменение формата членства Германии в НАТО.

Руководство "Альтернативы для Германии" считало целесообразным в случае прихода к власти упразднить участие в экономическом давлении на Москву и исключить развёртывание американских ракет средней дальности на немецкой территории. Позицию партии по Украине описывали как стремление к нейтралитету этой страны — вне блока НАТО и без включения в Европейский союз.

При этом делегаты не поддержали идею одного из парламентариев о необходимости публичного осуждения российской военной активности в соседней с ней стране. Между тем опрос, который провёл институт INSA в интересах газеты Bild, зафиксировал рост популярности "Альтернативы для Германии" до 22%. Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы утратили один процентный пункт, оставаясь на уровне 30%, а сторонники канцлера Олафа Шольца набирают 16%. Предстоит досрочное голосование, намеченное на 23 февраля, к которому все партии активизируют подготовку.