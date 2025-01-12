Губернатор Калифорнии предупреждает о беспрецедентных последствиях пожаров

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Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил в воскресенье, что продолжающиеся лесные пожары в штате рискуют стать самым масштабным и затратным бедствием в истории Соединенных Штатов.

Фото: commons.wikimedia.org by 100yen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пожарное бюро Саппоро

В интервью телеканалу NBC он выразил опасения, что по своим разрушительным последствиям и финансовым издержкам нынешняя ситуация может превзойти все предыдущие катастрофы, с которыми когда-либо сталкивалась страна.

Губернатор напомнил о трагических последствиях прошлых пожаров. Он отметил, что пожар Tubbs в 2017 году уничтожил около 5600 домов, а еще более разрушительный пожар Camp Fire в 2018 году привел к потере 18 тысяч жилищ и гибели 80 человек. Ньюсом сообщил, что на данный момент официально подтверждена гибель 13 человек в текущих пожарах, но с сожалением допустил, что эта цифра, вероятно, не окончательная и может возрасти.

"Наши поисково-спасательные команды, работающие в тесном взаимодействии с кинологами, продолжают свою работу, и, к сожалению, мы должны быть готовы к тому, что число жертв увеличится", — с горечью признал губернатор, подчеркнув, что данные о погибших все еще уточняются и требуют тщательной проверки.

Особую тревогу у главы штата вызывает ухудшающаяся погодная обстановка, которая создает серьезные препятствия для эффективной борьбы с огнем. Ньюсом подчеркнул, что главными приоритетами для властей остаются обеспечение безопасности населения и защита имущества граждан. Он заверил, что все усилия сосредоточены на сдерживании распространения огненной стихии и контроле над границами пожаров.

Губернатор также предупредил, что в воскресенье вечером и в понедельник в регионе ожидается усиление ветра, порывы которого могут достигать скорости более 80 километров в час. Такие погодные условия, по его словам, значительно осложняют ситуацию и требуют мобилизации всех сил и ресурсов.

В заключение Ньюсом сообщил, что власти штата оперативно перераспределяют ресурсы и направляют их в районы, наиболее пострадавшие от огня. Он заверил, что масштабы реагирования не ограничиваются только текущими очагами возгорания, а охватывают все большее число округов, чтобы максимально эффективно противостоять угрозе распространения катастрофы.