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Россия и Турция обсудили дальнейшие шаги по Сирии

1:49
Мир

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его турецкий коллега Хакан Фидан провели телефонные переговоры, во время которых обсудили перспективы сирийского урегулирования. Об этом сообщается на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

Сергей Лавров
Фото: flickr.com by Государственный департамент США, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сергей Лавров

Согласно опубликованной информации, в ходе беседы стороны акцентировали внимание на необходимости содействия инклюзивному диалогу внутри Сирии. Обсуждались пути вовлечения в этот процесс всех политических и этноконфессиональных групп страны, а также внешних сил, способных способствовать достижению договорённостей.

Кроме того, главы дипломатических ведомств обменялись мнениями по ключевым международным и региональным вопросам. В частности, речь шла о ситуации вокруг Украины. Также поднималась тема энергетической безопасности — Москва и Анкара выразили обеспокоенность возможными действиями, которые могут создать риски в этой сфере.

Переговоры проходили на фоне серьёзных изменений в Сирии. В конце ноября 2024 года вооружённые оппозиционные формирования начали наступление на позиции сирийской армии. Уже 8 декабря боевики вошли в Дамаск, после чего президент Башар Асад покинул страну и сложил свои полномочия.

Через два дня, 10 декабря, Мухаммед аль-Башир, ранее возглавлявший так называемое "правительство спасения" в Идлибе, объявил о том, что берёт на себя руководство переходным сирийским кабинетом министров. По его словам, этот период продлится до 1 марта 2025 года. Как будет развиваться ситуация дальше — остаётся открытым вопросом.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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