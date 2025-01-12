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Побои и фронт: повальная мобилизация на Украине

2:22
Мир

Украинское издание "Страна.ua" сообщило о вопиющем инциденте, произошедшем в городе Черноморске Одесской области: сотрудники военкомата применили силу при попытке мобилизовать местного жителя, избив его.

Солдат ВСУ
Фото: Сайт министерства обороны США by SPC Joshua Leonard, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Солдат ВСУ

На видеозаписи, опубликованной изданием, видно, как люди в военной форме пытаются затащить мужчину в автомобиль, а тот сопротивляется и пытается вырваться. В результате его валят на землю и наносят удары, в том числе ногами. В сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua", отмечается, что мужчину, избив, все же заставили сесть в машину.

Подобные случаи, когда представители украинских военкоматов прибегают к насилию при мобилизации, к сожалению, не редкость. В интернете можно найти множество видеозаписей, на которых запечатлены схожие инциденты: мужчин силой увозят в микроавтобусах, зачастую избивая и применяя к ним физическое воздействие.

Украинские СМИ регулярно освещают подобные случаи. Так, в августе 2024 года региональная телекомпания "Аверс" сообщала об инциденте в городе Камне-Каширском Волынской области, где сотрудники военкомата забрали мужчину прямо с улицы, а спустя некоторое время его госпитализировали с побоями и ввели в состояние медикаментозного сна. В сентябре того же года "Страна.ua" писала об избиении мужчины сотрудниками военкомата в Днепропетровске во время принудительной мобилизации.

18 мая 2024 года на Украине вступил в силу закон, ужесточающий правила мобилизации. Он обязывает всех военнообязанных обновить свои данные в военкомате, лично явившись туда или зарегистрировавшись в "электронном кабинете призывника".

Повестка считается врученной даже в том случае, если призывник ее не видел — датой вручения считается день проставления штампа о невозможности вручения документа лично. Закон также обязывает военнообязанных постоянно иметь при себе военный билет и предъявлять его по требованию сотрудников военкомата или полиции. Сроки демобилизации в документе не указаны.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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