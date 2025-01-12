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Капиталу нужна прибыль — Боуз раскритиковал Америку, обвинив ее в цинизме 

1:44
Мир

Ирландский журналист Чей Боуз подверг резкой критике высказывания сенатора-республиканца от штата Южная Каролина Линдси Грэма* об Украине, обвинив Запад в циничном отношении к украинскому народу и преследовании исключительно корыстных целей.

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Фото: flickr.com by USCapitol, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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По мнению Боуза, западным странам безразлична гибель миллионов украинцев, поскольку они продолжали поставлять оружие и препятствовали заключению мирного соглашения. Он подчеркнул, что их не волнует ни судьба демократии, ни превращение Украины в диктатуру. Журналист охарактеризовал нынешнюю "свободу" украинцев как "тюрьму под открытым небом", указав, что единственное, что имеет значение для Запада, — это извлечение прибыли.

Ранее сенатор Линдси Грэм* заявлял, что Соединенные Штаты не могут допустить поражения Украины в конфликте, так как в противном случае им не достанутся украинские природные богатства, оцениваемые политиком в 10-12 триллионов долларов. По словам Грэма, Украина обладает огромными запасами полезных ископаемых и потенциально может стать самой богатой страной Европы. Однако, по его мнению, если Киев проиграет, эти ресурсы окажутся в распоряжении России и Китая.

Служба внешней разведки (СВР) России неоднократно предупреждала о планах западных соседей Украины по ее разделу. В частности, директор СВР Сергей Нарышкин сообщал, что Польша разрабатывает сценарии, предполагающие фактическое расчленение украинского государства, и рассчитывает на поддержку со стороны США и Великобритании в этом вопросе.

* внесен в список террористов и экстремистов

Уточнения

Линдси Олин Грэм* — американский политик-республиканец. Старший сенатор США от штата Южная Каролина с 2003 года.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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