Администрация Трампа намерена наладить диалог с Москвой для решения украинского кризиса

Майк Уолц, советник избранного президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности, заявил о невозможности достижения мирного соглашения по Украине без налаживания диалога и взаимодействия с Россией.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дональд Трамп

По словам Уолца, Трамп считает необходимым установить контакт и работать с российской стороной для решения украинской проблемы. В своём интервью телеканалу ABC Уолц подчеркнул, что администрация Трампа планирует активно работать в этом направлении в течение ближайших месяцев. Он не уточнил конкретных планов, но подчеркнул необходимость прямого взаимодействия для достижения прогресса в урегулировании конфликта.