Майк Уолц, советник избранного президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности, заявил о невозможности достижения мирного соглашения по Украине без налаживания диалога и взаимодействия с Россией.
По словам Уолца, Трамп считает необходимым установить контакт и работать с российской стороной для решения украинской проблемы. В своём интервью телеканалу ABC Уолц подчеркнул, что администрация Трампа планирует активно работать в этом направлении в течение ближайших месяцев. Он не уточнил конкретных планов, но подчеркнул необходимость прямого взаимодействия для достижения прогресса в урегулировании конфликта.
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Большинство роутеров, выпущенных после 2007 года, поддерживают WPS (Wi-Fi Protected Setup), который позволяет подключаться без ввода пароля.