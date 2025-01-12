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В Америке заявили об обязательности гарантий безопасности для Украины

1:03
Мир

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что договор о прекращении конфликта на Украине должен гарантировать Киеву право самостоятельно принимать территориальные решения.

Флаг США и Украины
Фото: flickr.com by Amaury Laporte, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг США и Украины

Он подчеркнул необходимость включения в соглашение мер безопасности, препятствующих возобновлению военных действий.

Салливан отметил, что успешное соглашение должно обеспечить Украине возможность самостоятельно определять свою территорию, народ и свободу, без вмешательства извне, включая Соединенные Штаты. Эти комментарии были сделаны представителем администрации в интервью телеканалу CNN.

Кроме того, Салливан подчеркнул важность того, чтобы после завершения боевых действий они не возобновились через несколько месяцев, если Россия решит продолжить конфликт с того места, где он был приостановлен. Для достижения этой цели, по его словам, Западу необходимо предоставить Украине определённые гарантии безопасности.

Уточнения

Джейкоб Джеремайя Салливан — американский государственный деятель, советник по национальной безопасности вице-президента США в 2013—2014 годах, советник президента США по национальной безопасности с 2021 года.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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