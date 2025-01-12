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В Молдавии заявили о гумантираном кризисе во всем регионе

Мир

Депутат парламента Молдавии от оппозиционной партии коммунистов Константин Старыш заявил о гуманитарном кризисе в регионе, вызванном прекращением транзита газа через Украину. Это заявление было сделано на заседании Партии Европейских Левых в Берлине.

Флаг Молдавии
Фото: commons.wikimedia.org by Aurelian Sandulescu, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Молдавии

В Приднестровской Молдавской Республике и Молдавии введены чрезвычайные меры из-за энергокризиса. В Приднестровье с 11 декабря 2024 года действует чрезвычайное экономическое положение, а в Молдавии с 16 декабря того же года введен режим ЧП в энергетике. "Газпром" остановил поставки газа в Молдавию с 1 января из-за долга в 709 миллионов долларов, который Кишинев отказывается полностью погасить.

Отказ Украины продлить соглашение по транзиту российского газа через свою территорию привел к прекращению поставок газа в Приднестровье. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории Приднестровья, перешла на генерацию электроэнергии с газа на уголь. С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электроэнергии.

Старыш отметил, что прекращение транзита газа через Украину привело к гуманитарной катастрофе в Приднестровье. Население осталось без света, воды и тепла, школы и детские сады закрыты. Старыш также выразил сожаление, что Еврокомиссия поддерживает блокировку транзита, а Кишинев не ведет переговоры с Киевом.

Старыш подчеркнул, что власти Молдавии должны уделять больше внимания проблемам своего народа. После прекращения транзита российского газа в Европу Молдавия и Приднестровье остались без газа. Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что приводит к росту тарифов для населения, а Тирасполь оказался в полной газовой блокаде.

Уточнения

Молда́вия — государство в Юго-Восточной Европе, граничащее с Украиной и Румынией.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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