Переговоры по заложникам в Газе близки к успеху перед инаугурацией Трампа

1:15 Your browser does not support the audio element. Мир

Советник президента Джо Байдена по национальной безопасности, Джейк Салливан, заявил, что стороны переговоров по освобождению заложников в Газе находятся очень близко к соглашению. Салливан подчеркнул, что хотя прогресс значительный, до тех пор, пока не достигнуто окончательное соглашение, не стоит говорить о полном успехе.

Фото: commons.wikimedia.org by Boris Niehaus (www.1just.de), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ сектор газа

По словам Салливана, есть шанс, что окончательная договоренность может быть достигнута до официального вступления Дональда Трампа в должность президента США. Советник Байдена по Ближнему Востоку, Бретт Макгерк, уже более недели находится в Дохе, где при посредничестве Катара согласовываются последние детали текста соглашения.

Салливан подчеркнул, что администрация Байдена намерена использовать каждый оставшийся день своего времени, чтобы достичь соглашения по освобождению заложников. Президент Байден ежедневно получает обновления по этой теме и, вероятно, скоро проведет переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Салливан заверил, что администрация не намерена откладывать эту задачу в сторону и видит реальную возможность для успешного завершения переговоров.

Уточнения

Се́ктор Га́за — территория на берегу Средиземного моря, которая де-юре является одной из двух частей частично признанного арабского государства Палестина (наряду с территорией Западного берега реки Иордан).

