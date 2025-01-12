Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Америке заявили об обязательности гарантий безопасности для Украины
Как избежать скачков давления во время тренировки: что можно а что строго запрещено
Полезный и вкусный завтрак из овсянки: пошаговый рецепт
Телефонный разговор глав МИД Турции и России: Сирия, Украина и энергетика.
Эти 6 шагов помогут вам избежать морщин на лице и шее
Обновлённая BMW 1 Series: премиум-хэтчбек для Индии
Гниение сливы: как спасти дерево от неминуемой гибели
В Молдавии заявили о гумантираном кризисе во всем регионе
Кальмар-вампир: загадка глубин океана

Переговоры по заложникам в Газе близки к успеху перед инаугурацией Трампа

1:15
Мир

Советник президента Джо Байдена по национальной безопасности, Джейк Салливан, заявил, что стороны переговоров по освобождению заложников в Газе находятся очень близко к соглашению. Салливан подчеркнул, что хотя прогресс значительный, до тех пор, пока не достигнуто окончательное соглашение, не стоит говорить о полном успехе.

сектор газа
Фото: commons.wikimedia.org by Boris Niehaus (www.1just.de), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
сектор газа

По словам Салливана, есть шанс, что окончательная договоренность может быть достигнута до официального вступления Дональда Трампа в должность президента США. Советник Байдена по Ближнему Востоку, Бретт Макгерк, уже более недели находится в Дохе, где при посредничестве Катара согласовываются последние детали текста соглашения.

Салливан подчеркнул, что администрация Байдена намерена использовать каждый оставшийся день своего времени, чтобы достичь соглашения по освобождению заложников. Президент Байден ежедневно получает обновления по этой теме и, вероятно, скоро проведет переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Салливан заверил, что администрация не намерена откладывать эту задачу в сторону и видит реальную возможность для успешного завершения переговоров.

Уточнения

Се́ктор Га́за — территория на берегу Средиземного моря, которая де-юре является одной из двух частей частично признанного арабского государства Палестина (наряду с территорией Западного берега реки Иордан). 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Живая изгородь своими руками: три идеальных растения для дачи
Садоводство, цветоводство
Живая изгородь своими руками: три идеальных растения для дачи Аудио 
Открытие 8-летнего ребенка на заднем дворе о муравьях изменило науку о Земле
Наука и техника
Открытие 8-летнего ребенка на заднем дворе о муравьях изменило науку о Земле Аудио 
Популярное
Вот как легко подключить мобильный к Wi-Fi, не зная пароля

Большинство роутеров, выпущенных после 2007 года, поддерживают WPS (Wi-Fi Protected Setup), который позволяет подключаться без ввода пароля.

Вот как легко подключить мобильный к Wi-Fi, не зная пароля
За пределами Нептуна обнаружили загадочный мир: новая планета в Солнечной системе
За пределами Нептуна обнаружили загадочный мир: новая планета в Солнечной системе
Сигналы, что пора менять ремень ГРМ: не дайте машине сломаться
Для похудения достаточно лишь одного — ходить пешком
Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин Карликовые государства Средневековья в современном мире Игорь Буккер Что сжигают демократы в подвалах фешенебельных домов Лос-Анджелеса Любовь Степушова
Американский рынок отказывается от чёрных металлов и алюминия из России
Этот тест доказал, какое масло лучше защищает двигатель
Не дайте себя обмануть: как выявить фальшивое моторное масло
Не дайте себя обмануть: как выявить фальшивое моторное масло
Последние материалы
Кальмар-вампир: загадка глубин океана
Переговоры по заложникам в Газе близки к успеху перед инаугурацией Трампа
В Германии выросло число банкротств за 2024 год
Вернулась к своим истокам: развод помог Алсу стать такой же, какой она была до замужества
Невозможно выбирать из худшего: можно ли в фастфуд-ресторанах найти что-то полезное
Обновленная Формула — что ждет легендарные гонки в новом году
Майк Уолц подтвердил подготовку к встрече президента США с Путиным
Силовой вариант: в США заявили о готовности Трампа пойти на любые меры в отношении Гренландии
Городок Хадсон в США — место притяжения ценителей истории и искусства
В Херсонской области создали 420 рабочих мест благодаря инвестпроектам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.