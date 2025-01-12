Майк Уолц подтвердил подготовку к встрече президента США с Путиным

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Советник по национальной безопасности Дональда Трампа, Майк Уолц, сообщил, что команда избранного президента США ведет подготовку к встрече Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. По словам Уолца, подготовка к встрече уже началась, хотя конкретные сроки и формат встречи не были уточнены.

Фото: flickr.com by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ путин трамп

Ранее Трамп заявил, что Путин хотел бы встретиться с ним, и что стороны работают над организацией такой встречи. Однако представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что слова Трампа были ответом на гипотетический вопрос журналистов и не содержали конкретной информации о планируемой встрече.

В декабре Путин выразил готовность к разговору и встрече с Трампом, подчеркнув, что если такая встреча состоится, то у двух президентов будет много тем для обсуждения. Сам Трамп ранее говорил, что знает о готовности Путина к переговорам, но считает такие контакты возможными только после официального возвращения в Белый дом.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й президент США (2017—2021) и избранный президент США.

