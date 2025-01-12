Силовой вариант: в США заявили о готовности Трампа пойти на любые меры в отношении Гренландии

Майк Уолтц Советник избранного президента США Дональда Трампа по нацбезопасности заявил о "любом сценарии" в отношении Гренландии.
По словам Уолтца, Трамп рассматривает "все возможные варианты", в том числе и силовое решение вопроса.
Гренла́ндия — крупнейший на Земле остров. Расположен на северо-востоке Северной Америки, а потому, с точки зрения физической географии, относится к ней.
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Большинство роутеров, выпущенных после 2007 года, поддерживают WPS (Wi-Fi Protected Setup), который позволяет подключаться без ввода пароля.