Силовой вариант: в США заявили о готовности Трампа пойти на любые меры в отношении Гренландии

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Майк Уолтц Советник избранного президента США Дональда Трампа по нацбезопасности заявил о "любом сценарии" в отношении Гренландии.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп

По словам Уолтца, Трамп рассматривает "все возможные варианты", в том числе и силовое решение вопроса.

Уточнения

Гренла́ндия — крупнейший на Земле остров. Расположен на северо-востоке Северной Америки, а потому, с точки зрения физической географии, относится к ней.

