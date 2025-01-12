Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Молдавии заявили о гумантираном кризисе во всем регионе
Гниение сливы: как спасти дерево от неминуемой гибели
Кальмар-вампир: загадка глубин океана
Переговоры по заложникам в Газе близки к успеху перед инаугурацией Трампа
В Германии выросло число банкротств за 2024 год
Вернулась к своим истокам: развод помог Алсу стать такой же, какой она была до замужества
Невозможно выбирать из худшего: можно ли в фастфуд-ресторанах найти что-то полезное
Обновленная Формула — что ждет легендарные гонки в новом году
Майк Уолц подтвердил подготовку к встрече президента США с Путиным

Силовой вариант: в США заявили о готовности Трампа пойти на любые меры в отношении Гренландии

0:17
Мир

Майк Уолтц Советник  избранного президента США Дональда Трампа по нацбезопасности заявил о "любом сценарии" в отношении Гренландии.

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дональд Трамп

По словам Уолтца, Трамп рассматривает "все возможные варианты", в том числе и силовое решение вопроса. 

Уточнения

Гренла́ндия — крупнейший на Земле остров. Расположен на северо-востоке Северной Америки, а потому, с точки зрения физической географии, относится к ней.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Сигналы, что пора менять ремень ГРМ: не дайте машине сломаться
Авто
Сигналы, что пора менять ремень ГРМ: не дайте машине сломаться Аудио 
Вот как легко подключить мобильный к Wi-Fi, не зная пароля
Недвижимость
Вот как легко подключить мобильный к Wi-Fi, не зная пароля Аудио 
Быстро и легко: приготовьте ленивые хачапури
Еда и рецепты
Быстро и легко: приготовьте ленивые хачапури Аудио 
Популярное
Вот как легко подключить мобильный к Wi-Fi, не зная пароля

Большинство роутеров, выпущенных после 2007 года, поддерживают WPS (Wi-Fi Protected Setup), который позволяет подключаться без ввода пароля.

Вот как легко подключить мобильный к Wi-Fi, не зная пароля
За пределами Нептуна обнаружили загадочный мир: новая планета в Солнечной системе
За пределами Нептуна обнаружили загадочный мир: новая планета в Солнечной системе
Сигналы, что пора менять ремень ГРМ: не дайте машине сломаться
Для похудения достаточно лишь одного — ходить пешком
Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин Карликовые государства Средневековья в современном мире Игорь Буккер Что сжигают демократы в подвалах фешенебельных домов Лос-Анджелеса Любовь Степушова
Американский рынок отказывается от чёрных металлов и алюминия из России
Этот тест доказал, какое масло лучше защищает двигатель
Не дайте себя обмануть: как выявить фальшивое моторное масло
Не дайте себя обмануть: как выявить фальшивое моторное масло
Последние материалы
Кальмар-вампир: загадка глубин океана
Переговоры по заложникам в Газе близки к успеху перед инаугурацией Трампа
В Германии выросло число банкротств за 2024 год
Вернулась к своим истокам: развод помог Алсу стать такой же, какой она была до замужества
Невозможно выбирать из худшего: можно ли в фастфуд-ресторанах найти что-то полезное
Обновленная Формула — что ждет легендарные гонки в новом году
Майк Уолц подтвердил подготовку к встрече президента США с Путиным
Силовой вариант: в США заявили о готовности Трампа пойти на любые меры в отношении Гренландии
Городок Хадсон в США — место притяжения ценителей истории и искусства
В Херсонской области создали 420 рабочих мест благодаря инвестпроектам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.