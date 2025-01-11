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Заявление Зеленского разгневало японцев: они считают, что ему пора прекратить военные действия

1:02
Мир

Заявление узурпатора власти на Украине Владимира Зеленского разозлило читателей японского издания Yahoo News Japan.

зеленский
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
зеленский

Ранее он сказал, что во время встречи контактной группы в формате "Рамштайн", союзники согласовали дополнительный пакет помощи Киеву.

Читатель высказался, что не понимает почему Зеленский снова просит денег, когда уже речь идет о перемирии.

"В странах, оказывающих поддержку, стремительно растут налоги. Почему мы должны ему помогать? Пусть уже прекратит военные действия. Страдает только народ", — отметил другой японец.

Третий не понимает, где логика, ведь 30 процентов ВСУ дезертировало, пока союзники оказывают помощь, Украина ограничивается лишь провокациями на российской территории, пишет РИА Новости.

Ранее глава польского оборонного ведомства Владислав Косиняк-Камыш заявил, что в мире огромная усталость от конфликта РФ и Украины.

Уточнения

 
 Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. «место, где восходит Солнце»), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国 ), — островное государство в Восточной Азии.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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