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Газпром — мечты сбываются: компания нашла способ поставить Словакии газ

0:45
Мир

Российская компания "Газпром" после прекращения транзита газа через Украину обещал поставить Словакии его по другому пути. Об этом сообщил премьер-министр республики Роберт Фицо.

газ
Фото: commons.wikimedia.org by Wulfson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
газ

"Компания SPP заполнила резервуары, мы не будем из них брать, сколько это будет возможно. И между этим будем утрамбовывать газ в эти хранилища на основе договора, который у нас есть с "Газпромом". "Газпром" сказал, что поставит этот газ другим способом", — заявил Фицо.

Он назвал Россию надежным партнером, который никогда не подводил Словакию, пишет РИА Новости.

Напомним, что контракт о поставках российского газа в Европу через Украину закончился 31 декабря.

Уточнения

Слова́кия (словац. Slovensko [ˈslɔʋɛnskɔ], ), официальное название — Слова́цкая Респу́блика (словац. Slovenská republika [ˈslɔʋenskaː ˈrepublika]) — государство в Центральной Европе.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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