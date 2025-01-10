Газпром — мечты сбываются: компания нашла способ поставить Словакии газ

Российская компания "Газпром" после прекращения транзита газа через Украину обещал поставить Словакии его по другому пути. Об этом сообщил премьер-министр республики Роберт Фицо.
"Компания SPP заполнила резервуары, мы не будем из них брать, сколько это будет возможно. И между этим будем утрамбовывать газ в эти хранилища на основе договора, который у нас есть с "Газпромом". "Газпром" сказал, что поставит этот газ другим способом", — заявил Фицо.
Он назвал Россию надежным партнером, который никогда не подводил Словакию, пишет РИА Новости.
Напомним, что контракт о поставках российского газа в Европу через Украину закончился 31 декабря.
Слова́кия (словац. Slovensko [ˈslɔʋɛnskɔ], ), официальное название — Слова́цкая Респу́блика (словац. Slovenská republika [ˈslɔʋenskaː ˈrepublika]) — государство в Центральной Европе.
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