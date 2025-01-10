В Киеве шокированы словами Трампа о Путине

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Журналистка Диана Панченко из Украины удивлена тому, что встреча Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа не состоялась раньше.

Фото: flickr.com by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ путин трамп

Дональд Трамп 10 января заявил журналистам, что Путин хочет с ним встретиться, и что стороны уже занимаются организацией этого мероприятия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти слова ответом на чисто гипотетический вопрос журналистов, сообщает РИА Новости.

"Почему мы ждали эту встречу три года? Что мешало организовать ее раньше?" — негодует Панченко.

Трамп во время своей избирательной кампании много раз обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров.

А Владимир Путин на прямой линии говорил о том, что готов к разговору и встрече с Трампом.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й президент США (2017—2021) и избранный президент США.

