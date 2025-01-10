Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мыши-мутанты - первопроходцы в исследовании эпилепсии
Как продлить жизнь любимым духам и как понять, что с ними уже пора расстаться
Седокова некачественно оплакивает Тимму: продюсер певицы намекнул, что она плохо играет горе от утраты
Акриловая ванна как новая: проверенные методы очистки
Заболевшая невеста Павла Дурова показала смелые эксперименты со своим здоровьем
Туристам быть начеку — мэр запретил жителям этой итальянской деревни болеть
Газпром — мечты сбываются: компания нашла способ поставить Словакии газ
Расческа или ножницы: выбираем способ борьбы с колтунами у собаки
Спорт после простуды и гриппа: как вернуться к занятиям без вреда для здоровья?

В Киеве шокированы словами Трампа о Путине

0:54
Мир

Журналистка Диана Панченко из Украины удивлена тому, что встреча Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа не состоялась раньше.

путин трамп
Фото: flickr.com by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
путин трамп

Дональд Трамп 10 января заявил журналистам, что Путин хочет с ним встретиться, и что стороны уже занимаются организацией этого мероприятия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти слова ответом на чисто гипотетический вопрос журналистов, сообщает РИА Новости.

"Почему мы ждали эту встречу три года? Что мешало организовать ее раньше?" — негодует Панченко.

Трамп во время своей избирательной кампании много раз обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров.

А Владимир Путин на прямой линии говорил о том, что готов к разговору и встрече с Трампом.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й президент США (2017—2021) и избранный президент США.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Овсянка с тыквой: полезный и вкусный завтрак или лёгкий здоровый ужин
Еда и рецепты
Овсянка с тыквой: полезный и вкусный завтрак или лёгкий здоровый ужин Аудио 
Гигантская крепость Кавказа: почему её не могли заметить раньше
Наука и техника
Гигантская крепость Кавказа: почему её не могли заметить раньше Аудио 
Приготовьте вкуснейшие беляши по этому проверенному рецепту
Еда и рецепты
Приготовьте вкуснейшие беляши по этому проверенному рецепту Аудио 
Популярное
В Wildberries назвали самую дорогую и самую дешёвую покупки в 2024 году

Топ-10 самых дорогих товаров на Wildberries в прошлом году составили исключительно автомобили марки Jaecoo.

В Wildberries назвали самую дорогую и самую дешёвую покупки в 2024 году
Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России
Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России
Огурцы, которые плодоносят всё лето: выбираем лучшие сорта
Олимп на Марсе: высочайшая гора Солнечной системы поражает размерами
Карликовые государства Средневековья в современном мире Игорь Буккер Что сжигают демократы в подвалах фешенебельных домов Лос-Анджелеса Любовь Степушова Как и когда французский литературный роман прославил журнал мод  Сергей Лебедев
Восстановление морского льда в Антарктиде удивило учёных
Используйте простой трюк с вилкой и мытьё окон будет проще простого
Гигантские морские черви обнаружены живущими под дном океана
Гигантские морские черви обнаружены живущими под дном океана
Последние материалы
В США паникуют из-за положения ВСУ на фронте
Палач своего народа: Зеленский опозорился на встрече с союзникам в Германии
Чемпионские бои россиян в UFC на грани срыва: в чём причина?
Зачем ГАЗу выпускать китайские авто под своим брендом?
Отсылку к теракту нашли в рекламе пакистанской авиакомпании: этот случай уже не первый
Тренды в пластической хирургии, которые изменят ваш взгляд на красоту
Захарова назвала президента Литвы картонной дурилкой
Идеальные сырники с рисовой мукой. Нежно и вкусно
Обувь для собаки: когда она становится необходимостью, а когда — прихотью
Как победить изжогу: эффективные советы и проверенные лекарства
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.