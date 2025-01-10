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Палач своего народа: Зеленский опозорился на встрече с союзникам в Германии

Мир

Читатели Le Figaro обсуждают заседание по Украине, где присутствовал Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Зеленский

Оно прошло на военной базе Рамштайн.

"Теперь, когда дедушки Байдена больше нет рядом, он в полном отчаянии. Реальность даст ему по физиономии 20 января", — отметил читатель.

Другой написал, что Зеленский давно проиграл, пора ему подписывать мирный договор.

"Зеленский был избран, чтобы принести мир на Украину, но он стал главным палачом своего народа, защищая исключительно интересы Америки Обамы и Байдена", — добавил третий читатель.

Уточнения

За́падная Герма́ния официально Федерати́вная Респу́блика Герма́нии (Федерати́вная Респу́блика Герма́ния) (нем. Bundesrepublik Deutschland), ФРГ (BRD) была провозглашена 23 мая 1949 года на территориях, расположенных на американской, британской и французской зонах оккупации нацистской Германии (Тризонии).

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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