Отсылку к теракту нашли в рекламе пакистанской авиакомпании: этот случай уже не первый

Дизайнер компании "Пакистанские авиалинии", которая возобновила полеты в Париж, зря поиграл с темой 9/11. На анонсе перелетов изображен лайнер, летящий прямо в Эйфелеву башню. Эту рекламу многие восприняли как намек на теракт.
Анонс напомнил трагедию с башнями-близнецами в Нью-Йорке в 2001 году.
Интересно, что та же пакистанская авиакомпания в 1979 году сделала плакат с анонсом полетов в Нью-Йорк с тенью приближающегося самолета на этих башнях, пишет KP. RU.
Пакиста́н — государство в Южной Азии, образованное в результате раздела территории Британской Индии в 1947 году.
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