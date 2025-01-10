Отсылку к теракту нашли в рекламе пакистанской авиакомпании: этот случай уже не первый

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Дизайнер компании "Пакистанские авиалинии", которая возобновила полеты в Париж, зря поиграл с темой 9/11. На анонсе перелетов изображен лайнер, летящий прямо в Эйфелеву башню. Эту рекламу многие восприняли как намек на теракт.

Фото: flickr.com by Bill Abbott, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Самолет в небе

Анонс напомнил трагедию с башнями-близнецами в Нью-Йорке в 2001 году.

Интересно, что та же пакистанская авиакомпания в 1979 году сделала плакат с анонсом полетов в Нью-Йорк с тенью приближающегося самолета на этих башнях, пишет KP. RU.

Уточнения

Пакиста́н — государство в Южной Азии, образованное в результате раздела территории Британской Индии в 1947 году.



